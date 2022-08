Bolsonaro avança também na batalha em defesa de sua imagem

Não se sabe quanto Jair Bolsonaro (PL) lucrará em intenções de voto com o pacote bilionário de benefícios lançado pelo governo e a ofensiva deflagrada para baratear os preços dos combustíveis. Com essas iniciativas, o presidente espera encurtar a distância para Lula (PT), assegurar a realização de segundo turno e, claro, garantir a sua presença na reta final da votação, que ainda não é ameaçada pelos demais concorrentes, como Ciro Gomes (PDT), tema da reportagem de capa da nova edição de VEJA.

Apesar da dúvida sobre o tamanho do ganho eleitoral que Bolsonaro terá, há sinais de que o presidente conseguiu, com a estratégia de abrir os cofres públicos e pressionar a Petrobras, frear o desgaste de imagem de sua gestão em nichos importantes do eleitorado e em temas considerados cruciais na campanha deste ano.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada na última quarta-feira, 7, mostrou que a reprovação ao governo caiu de 50% em janeiro para 43% em agosto, o menor nível desde 2021. Entre os beneficiários do Auxílio Brasil, programa que atende cerca de 20 milhões de famílias, a queda foi de 14 pontos percentuais no mesmo período, sendo que nove pontos apenas entre julho e agosto.

No último mês, houve ampla divulgação da decisão do governo de aumentar o benefício do Auxílio Brasil de 400 reais para 600 reais, mas o novo valor, que vai vigorar até dezembro, só começou a ser pago após a realização da pesquisa. É provável, portanto, que Bolsonaro recupere um pouco mais de terreno nesse segmento nos próximos levantamentos.

A Genial/Quaest também revelou que o presidente deixou para trás o papel de vilão no caso da carestia dos combustíveis. Em junho, 28% diziam que ele era o principal responsável pelo preço dos combustíveis, 28% culpavam os fatores externos e 16% apontavam a Petrobras. Em agosto, 21% citaram Bolsonaro, enquanto 34% responsabilizaram os fatores externos.