O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou não estar preocupado com uma eventual invasão de seu telefone celular. Mais cedo, o ministro Sergio Moro (Justiça) havia informado que o presidente também foi um dos alvos dos hackers presos pela Polícia Federal na última terça-feira.

Pelo Twitter, Bolsonaro informou que “jamais” tratou de temas sensíveis ou que envolvam a segurança nacional pelo celular. “Não estou nem um pouco preocupado se, por ventura, algo vazar aqui do meu telefone. Não vão encontrar nada que comprometa”, disse, ao chegar para um evento em Manaus, segundo a Folha de S.Paulo. O presidente também disse que sabe se precaver e que os hackers perderam tempo tentando acesso ao seu aparelho.

– Por questão de segurança nacional, fui informado pela Polícia Federal e @JusticaGovBR de que meus celulares foram invadidos pela quadrilha presa na terça, 23. Um tentado grave contra o Brasil e suas instituições. Que sejam duramente punidos! O Brasil não é mais terra sem lei. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2019

Na manhã desta quinta-feira, o Ministério da Justiça informou que, por uma questão de segurança nacional, Bolsonaro foi comunicado sobre a invasão a seu aparelho. A PF estima que 1000 números telefônicos tenham sido invadidos pelo grupo preso na terça-feira 23, suspeitos de acessar o telefone de Moro. As investigações apontam que o ministro da Economia, Paulo Guedes, que também teve o celular atacado, tenha sido vítima do “modus operandi da quadrilha”.

O delegado João Vianey Xavier Filho disse que, em um dos locais que foi alvo de mandado de busca e apreensão, foram encontrados aparelhos com atalhos para a conexão em aplicativos de mensagem. As evidências, explicou o delegado, mostram que as mensagens eram transferidas para computadores. Em outro endereço, foram encontrados quase 100.000 reais em espécie.