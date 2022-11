Bolsonaristas atacam ministros do STF em Nova York; Veja vídeo

No último domingo, 13, seis ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que viajaram para os Estados Unidos não tiveram uma estadia tranquila. Isso porque foram hostilizados por bolsonaristas na porta do hotel onde se hospedaram para um evento que irá abordar liberdade e democracia. Centenas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), inconformados com a derrota nas eleições fizeram vigília no local. Entre muitas palavras de baixo calão, eles acusaram os representantes do STF de serem golpistas e ditadores.

No domingo, o ministro Luís Roberto Barroso chegou a ser atacado por uma mulher ao caminhar na rua. “Você não vai roubar o nosso país”, esbravejou a mulher, que recebeu um “Não seja grosseira”, em resposta. O episódio viralizou nas redes sociais.

O encontro do qual os ministros farão parte é promovido pelo grupo Lide Brazil Conference, empresa do ex-governador de São Paulo João Doria, e será realizado nesta segunda-feira, 14, e na terça-feira, 15. A conferência contará com a participação dos ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, além de Carlos Ayres Britto, Antônio Anastasia e Michel Temer.

Covarde, covardes, acham que são donos do Brasil?

SUPREMO É O POVO!

NÃO os daremos paz ministros ditadores!

Lula não foi eleito pelo povo, mas ESCOLHIDO pelo serviço eleitoral! pic.twitter.com/2TCs7Pypzy — Fabricia Salles (@Fasalles) November 14, 2022

Brasileiros que moram em Nova York, fizeram uma manifestação neste domingo (13), em frente a um hotel onde vários ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), do Tribunal Superior Eleitoral, e do Tribunal de Contas da União, estão hospedados. pic.twitter.com/Q4NAX4hY1n — Gazeta Brasil (@SigaGazetaBR) November 14, 2022

Atenção: Ministros do Supremo são alvo de protestos nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes teve que sair escoltado de restaurante em Nova Iorque. pic.twitter.com/CYAbJMTuIB — Fernanda Salles (@reportersalles) November 14, 2022

Aumenta o protesto de brasileiros em Nova York, em frente ao hotel Sofitel, onde estão hospedados os ministros do Supremo. pic.twitter.com/SIb1uIrJ4Q — Djalma Silveira🇧🇷🇺🇸🇪🇦🇲🇫 (@DjalmaSilveira4) November 13, 2022