Atual presidente da Argentina, Alberto Fernández vota: “Ordem e paz”

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, votou nesta manhã de domingo na sede da Universidade Católica (UCA), no bairro Puerto Madero, em Buenos Aires. O país decide hoje entre os dois presidenciáveis Sergio Massa, peronista do partido União pela Pátria, e Javier Milei, candidato da extrema-direita pelo partido A Liberdade Avança.

Fernández votou e deixou o local da urna rapidamente, sem dar entrevistas, apenas uma rápida declaração à imprensa. “É um dia em que nós, argentinos, votamos e escolhemos o nosso futuro, pois cada dia em que o povo se expressa é um dia importante para a democracia que este ano completa 40 anos, que devemos cuidar muito, respeitar muito”, disse Fernández. “Espero que seja um dia de felicidade para os argentinos porque vamos decidir sobre o nosso futuro. Confio que tudo será feito com ordem e em paz”, afirmou.

O chefe de Estado não quis responder às perguntas dos jornalistas, afirmando que estava impedido de dar declarações, evitando se envolver na eleição. “Não posso dizer muito mais porque estamos impedidos de falar. Não vou dizer mais nada. Estou muito feliz e contente com o dia de hoje e desejo o melhor à Argentina para que continue vivendo em democracia”, concluiu Fernández.

As eleições na Argentina estão transcorrendo de forma pacífica. Houve, no entanto, o registro uma prisão. Um adolescente de 16 anos de idade foi detido pela polícia argentina após roubar cédulas de Javier Milei. A prisão foi confirmada assim que as eleições foram abertas pela juíza María Servini, segundo noticiou o jornal Clarín. “A polícia acaba de deter um menor de 16 anos que roubava cédulas de Milei”, confirmou a juíza.