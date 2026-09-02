As duas ‘batatas quentes’ que colocam André Mendonça no centro da eleição

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André Mendonça, do STF, lida com duas “batatas quentes”: os escândalos do INSS e Banco Master, com potencial para polarizar o ambiente eleitoral. Suas decisões serão alvo de escrutínio e críticas de todos os lados. A abertura de uma frente com Moraes e o encontro com Daniel Vorcaro aumentam a pressão. O risco é ele se tornar figura central da polarização nacional.

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As investigações relacionadas ao escândalo do INSS e ao Banco Master colocaram André Mendonça diante de duas “batatas quentes” com capacidade de interferir no ambiente eleitoral e levar o ministro do Supremo Tribunal Federal ao centro da polarização. A avaliação é do editor de VEJA José Benedito da Silva, que, no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, afirmou que os desdobramentos dos dois casos farão com que cada movimento de Mendonça passe a ser acompanhado de perto pelos diferentes campos políticos (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Ele está com duas batatas quentes na mão”, afirmou José Benedito. Segundo o editor, tanto o caso do INSS quanto o Banco Master alcançam personagens politicamente relevantes e, por isso, têm potencial para repercutir na eleição. Ele citou, entre os exemplos, revelações envolvendo Fábio Luís da Silva, o Lulinha, e partes de investigações que podem afetar, em sua análise, o senador Flávio Bolsonaro.

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Por que qualquer decisão de Mendonça pode virar munição política?

Para José Benedito, o conteúdo eleitoral dos casos cria uma situação especialmente delicada para o ministro. “Qualquer coisa que ele fizer vai estar sendo observada com lupa”, afirmou.

A tendência, segundo o editor, é que Mendonça seja criticado independentemente do caminho adotado. Um dos lados poderá considerar que suas decisões avançam rapidamente demais contra determinado grupo, enquanto o campo adversário poderá acusá-lo justamente do contrário. “Ele vai receber críticas de um lado ou de outro”, disse José Benedito.

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Esse cenário, em sua avaliação, exige que o ministro esteja preparado para contestações crescentes sobre a condução de seu trabalho. O problema deixa de ser apenas jurídico quando cada movimento das investigações passa a ser interpretado também pelas lentes da disputa eleitoral.

Mendonça abriu também uma frente dentro do Supremo?

José Benedito avaliou o episódio mais recente que aumenta a pressão sobre Mendonça: a divulgação de informações relacionadas ao ministro Alexandre de Moraes. Para o editor, ao tornar público o material, Mendonça “abriu uma frente dentro do STF”.

Moraes dispõe de prestígio dentro da Corte e também de apoio político fora dela. O editor disse não ser possível saber ainda qual será o alinhamento interno em torno de Mendonça diante desse novo cenário, mas prevê “adversidades”, inimigos e contestações ao trabalho do ministro.

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O editor também criticou a realização de um encontro de Mendonça com Daniel Vorcaro. Mesmo ponderando que o ministro possa ter apenas ouvido o interlocutor e tomado posteriormente decisões contrárias aos interesses apresentados no encontro, José Benedito avaliou que esse tipo de reunião deveria ser evitado. “É inevitável que esse tipo de coisa vai ser explorado”, afirmou.

Qual é o risco de Mendonça ser tragado pela polarização?

Para José Benedito, o maior perigo é que André Mendonça passe a ocupar na disputa política uma posição semelhante àquela que atribui a Moraes: a de um ministro convertido em personagem da polarização nacional.

“André Mendonça não pode correr o risco, vamos dizer assim, de ser uma pessoa que divide o país”, afirmou o editor. Na sua avaliação, a atuação em processos politicamente sensíveis aumenta justamente essa possibilidade.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.