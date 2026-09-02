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Mendonça admite encontro com Vorcaro, mas diz que não atendeu pedido de banqueiro

Ministro afirmou que encontro tratou de processo no STF sobre precatórios de interesse do Master

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 09h01 | Atualizado em 2 set 2026, 11h25
Um homem de meia-idade, com terno, gravata listrada e toga preta, fala em um microfone com a mão esquerda aberta, sentado em uma cadeira de couro amarela em um tribunal. Há duas cadeiras em primeiro plano, uma à esquerda e outra à direita, com um homem de costas na cadeira da esquerda. Ao fundo, uma parede escura com duas faixas de luz vertical.
O ministro André Mendonça, durante sessão do STF (Gustavo Moreno/STF)
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Mendonça admite encontro com Vorcaro, mas diz que não atendeu pedido de banqueiro Priorizar nos meus resultados Google

O ministro André Mendonça admitiu, em nota, ter se encontrado com o banqueiro Daniel Vorcaro em março do ano passado, mas afirmou que apenas ouviu o pedido em relação a um processo no STF.

A reunião ocorreu em março de 2025 e foi revelada pelo portal ICL.

Segundo o gabinete de Mendonça, a reunião ocorreu “por iniciativa do próprio empresário” e o ministro “se limitou a ouvi-lo”.

O motivo seria uma ação que estava em análise no STF e que envolvia créditos de precatórios de interesse do Master.

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A nota ressalta que, segundo “noticiado pela imprensa, o empresário buscou interlocução semelhante com outros integrantes do STF para tratar do mesmo assunto”.

O gabinete também afirmou que “a atuação jurisdicional do ministro foi contrária à posição defendida pelo empresário, em linha com sua posição historicamente defendida em casos semelhantes”.

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Mendonça é o relator das investigações envolvendo o Master.

Nesta semana, o ministro retirou o sigilo e enviou à PGR um relatório da PF que detalha a relação entre Alexandre de Moraes, seu colega de Corte, e Vorcaro.

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