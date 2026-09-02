Mendonça admite encontro com Vorcaro, mas diz que não atendeu pedido de banqueiro

O ministro André Mendonça admitiu, em nota, ter se encontrado com o banqueiro Daniel Vorcaro em março do ano passado, mas afirmou que apenas ouviu o pedido em relação a um processo no STF.

A reunião ocorreu em março de 2025 e foi revelada pelo portal ICL.

Segundo o gabinete de Mendonça, a reunião ocorreu “por iniciativa do próprio empresário” e o ministro “se limitou a ouvi-lo”.

O motivo seria uma ação que estava em análise no STF e que envolvia créditos de precatórios de interesse do Master.

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A nota ressalta que, segundo “noticiado pela imprensa, o empresário buscou interlocução semelhante com outros integrantes do STF para tratar do mesmo assunto”.

O gabinete também afirmou que “a atuação jurisdicional do ministro foi contrária à posição defendida pelo empresário, em linha com sua posição historicamente defendida em casos semelhantes”.

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Mendonça é o relator das investigações envolvendo o Master.

Nesta semana, o ministro retirou o sigilo e enviou à PGR um relatório da PF que detalha a relação entre Alexandre de Moraes, seu colega de Corte, e Vorcaro.