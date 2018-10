Após incêndio, Assembleia da Bahia antecipa turnão e pede verba ao governo

Depois do incêndio no prédio da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), que completou três meses no último domingo (28), o presidente da Casa, o senador eleito Angelo Coronel (PSD), antecipou o ‘turnão’, que acontece sempre entre dezembro e janeiro, e pediu suplementação no orçamento ao governador Rui Costa (PT).

Segundo Coronel, o ‘turnão’ foi antecipado para a próxima quinta-feira (1º) e, neste período, o restaurante do Legislativo baiano será fechado. No ‘turnão’, o expediente administrativo, que começa às 9h, passa a ocorrer das 13h às 19h de segunda-feira a quinta-feira. Na sexta-feira, acontece das 8h às 12h.

O presidente da Casa diz que a medida não afeta os trabalhos, que tomou a decisão de fechar o restaurante porque o contrato com a empresa responsável pelo refeitório encerra no dia 31 de dezembro e que fará um novo processo licitatório. “Com isso, evitamos o risco de iniciar a próxima legislatura sem um refeitório”, alegou.

A empresa terceirizada vai demitir os funcionários. “Isto não é um problema da Assembleia. A gente não tem nenhum funcionário que trabalha no restaurante. É um problema que quem tem que responder é a própria empresa”, afirmou.

Nos bastidores, o comentário é de que a ação foi tomada para conter os gastos diante da difícil situação financeira do Legislativo. Segundo Coronel, com o fechamento do restaurante, que alimenta os servidores, vai economizar R$ 1,8 milhão nos três meses.

O presidente da AL-BA admite que vai pedir recursos ao governo, mas não revela valores. Segundo apurou VEJA, a suplementação será de R$ 20 milhões. Coronel diz que solicitou mais dinheiro por causa do incêndio, que obrigou uma reforma no prédio, e porque o orçamento não foi reajustado no ano anterior.