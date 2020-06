Após viagem para os EUA, Weintraub é demitido oficialmente por Bolsonaro

Em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o presidente Jair Bolsonaro oficializou neste sábado a exoneração de Abraham Weintraub do Ministério da Educação. Conforme consta no documento publicado pelo governo, a saída de Weintraub se deu “a pedido”.

Weintraub anunciou a saída do Ministério da Educação na última quinta-feira. Ele deixou a pasta após a famosa reunião ministerial em que defendeu a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e depois de reiterar o posicionamento em conversa com militantes bolsonaristas. A ala militar do Planalto pressionou pela demissão do ministro.

Na manhã deste sábado, Arthur Weintraub, assessor especial da Presidência, informou que Abraham já está nos Estados Unidos – a exoneração, portanto, se deu após o ex-ministro deixar o país. Abraham Weintraub é investigado pelo Supremo Tribunal Federal e ganhou do governo a indicação para uma diretoria no Banco Mundial, em Washington.

Com a oficialização da saída de Abraham Weintraub, o número dois da pasta, Antonio Paulo Vogel, assume o Ministério da Educação de forma interina. Vogel participou da transição do governo Bolsonaro e foi secretário-executivo adjunto da Casa Civil no início do governo. Ele é servidor público de carreira e também já trabalhou como consultor do Banco Mundial.