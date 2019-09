Após consultar Datena, Jorge Kajuru anuncia ida ao Cidadania

O senador Jorge Kajuru (Patriota-GO) está de malas prontas para o Cidadania. Após um período de três meses de “dúvidas dolorosas”, o parlamentar anunciou, nesta terça-feira, 17, sua decisão.

Antes de se filiar ao Patriota, seu atual partido, Kajuru conta que recebeu um convite do Cidadania, um “partido de história irretocável, dirigido por um homem de bem como Roberto Freire“, por decisão unânime da legenda. Em paralelo, foi procurado pelo líder do Podemos no Senado, Álvaro Dias (PR).

“Diante desta encruzilhada, decidi o que faço desde menino, ou seja, ouvir a opinião de meu ‘irmão-pai’ José Luís Datena”, afirmou a VEJA o senador. Segundo Kajuru, o apresentador foi “curto e grosso” e o orientou a aceitar o convite feito pelo Cidadania.

O senador conta, ainda, que sua decisão dolorosa foi amenizada pela união entre Cidadania e Podemos no bloco partidário denominado “Muda Brasil”. “Isto me alegra, porque vou orgulhosamente para o Cidadania sem deixar de estar ligado ao Podemos”, acrescentou.

A possibilidade de Kajuru se filiar ao Podemos era aventada nos bastidores de Brasília. Em entrevista a VEJA, a deputada federal e presidente nacional do partido, Renata Abreu (SP), afirmou que o nome do senador estava no radar. “Tem uma conversa”, resumiu.

O Podemos é, hoje, a segunda maior bancada do Senado, com 10 membros. Nesta quarta-feira, a senadora Selma Arruda (MT), egressa do PSL, deve oficializar sua filiação ao partido, que só perde para o MDB, que tem 13, em número de parlamentares na Casa.