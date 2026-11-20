A participação de Alckmin na campanha foi especialmente valorizada depois do resultado do primeiro turno, considerado inesperado e desanimador pelo entorno petista. O vice fez a ponte com empresários, representantes do mercado financeiro e comunidades religiosas, além de buscar aproximação com setores conservadores e moderados. Também trabalhou com o correligionário Márcio França para tentar garantir a neutralidade de prefeitos paulistas. Lula perdeu em São Paulo, mas ampliou sua votação no estado de 9,5 milhões para 12,1 milhões de votos entre os dois turnos.

Os desafios do governo Lula 4

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Como Alckmin conquistou a confiança de Lula?

A confiança do presidente no vice também cresceu durante a gestão. À frente do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, Alckmin ganhou protagonismo ao coordenar a reação brasileira às tarifas impostas por Trump, que atingiram as exportações do país. Abriu o gabinete aos setores afetados, manteve diálogo com representantes empresariais e articulou alternativas em conjunto com outras pastas.

“Foi o ponto alto de sua gestão. É uma pessoa pronta para qualquer missão”, afirma o senador Wellington Dias (PT-PI), ex-ministro do Desenvolvimento Social. Alckmin também desenvolveu uma relação de proximidade com Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda.

A relação pessoal com Lula, segundo ministros e assessores, também se fortaleceu durante o trabalho. Apesar de terem perfis bastante diferentes — o petista é mais informal, enquanto o vice é reservado e disciplinado —, os dois teriam encontrado uma sintonia. Pessoas próximas a Alckmin afirmam que ele deseja comandar uma pasta relevante, mas não faria qualquer pedido ou sinalização nesse sentido ao presidente.

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Quais ministérios estão no radar do vice?

A Fazenda é uma das possibilidades. Alckmin defende o controle fiscal e costuma resumir sua visão sobre as contas públicas com a frase: “Gasto é igual unha, tem que cortar sempre”. É visto por aliados como um nome com capacidade de interlocução com empresários, negociação comercial e articulação com setores de centro, além de disposição para conduzir decisões econômicas difíceis.

Há, porém, uma ressalva política: o ministro da Fazenda precisa ter condições de deixar o cargo caso necessário, algo menos simples quando o ocupante da pasta é também o vice-presidente da República. A possibilidade de Alckmin assumir a área, portanto, envolve uma dificuldade própria da configuração institucional do posto.

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O nome do vice também foi mencionado para o Ministério da Segurança Pública e para o de Relações Institucionais. Nessas duas áreas, porém, a movimentação esbarra nos planos do PT para o futuro político do partido. Setores da legenda estão concentrados na construção de uma alternativa para a sucessão de Lula em 2030 e não demonstram entusiasmo com a possibilidade de Alckmin ocupar uma posição de grande destaque.

Por que a escolha ainda não foi definida?

A decisão está nas mãos de Lula, que não demonstrou pressa em anunciar o destino do vice. Alckmin, por sua vez, mantém a postura de lealdade ao presidente. Pessoas próximas afirmam que sua disposição é seguir à disposição do petista, sem reivindicar publicamente um cargo.

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A trajetória recente ajuda a explicar a posição que conquistou no entorno presidencial. Quando recebeu o convite para ser vice, em 2022, Alckmin estava sem mandato ou cargo público. Desde então, recuperou protagonismo político, coordenou a transição de governo e ocupou o comando de uma pasta estratégica.