Alckmin segue em alta com Lula e é cotado para o comando de três ministérios
Atuação do vice na campanha e nas negociações para enfrentar o tarifaço de Donald Trump reforçou sua posição junto ao presidente
A participação de Alckmin na campanha foi especialmente valorizada depois do resultado do primeiro turno, considerado inesperado e desanimador pelo entorno petista. O vice fez a ponte com empresários, representantes do mercado financeiro e comunidades religiosas, além de buscar aproximação com setores conservadores e moderados. Também trabalhou com o correligionário Márcio França para tentar garantir a neutralidade de prefeitos paulistas. Lula perdeu em São Paulo, mas ampliou sua votação no estado de 9,5 milhões para 12,1 milhões de votos entre os dois turnos.
Como Alckmin conquistou a confiança de Lula?
A confiança do presidente no vice também cresceu durante a gestão. À frente do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, Alckmin ganhou protagonismo ao coordenar a reação brasileira às tarifas impostas por Trump, que atingiram as exportações do país. Abriu o gabinete aos setores afetados, manteve diálogo com representantes empresariais e articulou alternativas em conjunto com outras pastas.
“Foi o ponto alto de sua gestão. É uma pessoa pronta para qualquer missão”, afirma o senador Wellington Dias (PT-PI), ex-ministro do Desenvolvimento Social. Alckmin também desenvolveu uma relação de proximidade com Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda.
A relação pessoal com Lula, segundo ministros e assessores, também se fortaleceu durante o trabalho. Apesar de terem perfis bastante diferentes — o petista é mais informal, enquanto o vice é reservado e disciplinado —, os dois teriam encontrado uma sintonia. Pessoas próximas a Alckmin afirmam que ele deseja comandar uma pasta relevante, mas não faria qualquer pedido ou sinalização nesse sentido ao presidente.
Quais ministérios estão no radar do vice?
A Fazenda é uma das possibilidades. Alckmin defende o controle fiscal e costuma resumir sua visão sobre as contas públicas com a frase: “Gasto é igual unha, tem que cortar sempre”. É visto por aliados como um nome com capacidade de interlocução com empresários, negociação comercial e articulação com setores de centro, além de disposição para conduzir decisões econômicas difíceis.
Há, porém, uma ressalva política: o ministro da Fazenda precisa ter condições de deixar o cargo caso necessário, algo menos simples quando o ocupante da pasta é também o vice-presidente da República. A possibilidade de Alckmin assumir a área, portanto, envolve uma dificuldade própria da configuração institucional do posto.
O nome do vice também foi mencionado para o Ministério da Segurança Pública e para o de Relações Institucionais. Nessas duas áreas, porém, a movimentação esbarra nos planos do PT para o futuro político do partido. Setores da legenda estão concentrados na construção de uma alternativa para a sucessão de Lula em 2030 e não demonstram entusiasmo com a possibilidade de Alckmin ocupar uma posição de grande destaque.
Por que a escolha ainda não foi definida?
A decisão está nas mãos de Lula, que não demonstrou pressa em anunciar o destino do vice. Alckmin, por sua vez, mantém a postura de lealdade ao presidente. Pessoas próximas afirmam que sua disposição é seguir à disposição do petista, sem reivindicar publicamente um cargo.
A trajetória recente ajuda a explicar a posição que conquistou no entorno presidencial. Quando recebeu o convite para ser vice, em 2022, Alckmin estava sem mandato ou cargo público. Desde então, recuperou protagonismo político, coordenou a transição de governo e ocupou o comando de uma pasta estratégica.
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