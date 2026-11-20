Passados mais de quatro anos do início de uma parceria improvável com o presidente Lula (PT), o vice Geraldo Alckmin (PSB) segue em alta conta com o petista e é cotado para assumir um novo ministério no futuro governo. A participação do ex-tucano na campanha, especialmente após o resultado inesperado e desanimador do primeiro turno, aumentou a confiança no aliado, o que lhe garantiu a função de coordenador a transição. Por enquanto, Lula não sinalizou concretamente onde pretende acomodar o vice. Quem trabalha ao lado de Alckmin, ou Dr Geraldo, como é tratado pelos auxiliares, garante que ele tem o desejo de comandar uma pasta relevante, mas também concordam que jamais faria qualquer pedido ou sinalização nesse sentido ao presidente.

A relação entre Lula e o vice vem sendo azeitada no curso do trabalho. As personalidades são opostas, mas deram match, de acordo com ministros e assessores. A informalidade do petista contrasta com o perfil reservado de Alckmin, que tem a fama de se abrir apenas com a família. Um dos poucos temas pessoais que aborda é a morte do filho, Thomaz, vítima de um acidente de helicóptero em 2015. O vice-presidente também é conhecido pela disciplina e austeridade espartanas – herança do pai, que era franciscano. No trabalho, toma nota de todas as reuniões. Fora dele, não bebe, estuda medicina chinesa e gosta de bater ponto no balcão da padaria mais próxima.

O vice ganhou protagonismo – e pontos com o presidente – pela desenvoltura com que lidou com o tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump a produtos brasileiros, o que impactou largamente as exportações brasileiras. No comando do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, Alckmin abriu o gabinete e manteve intenso diálogo com os setores afetados e costurou saídas em parceria com outros ministérios. “Foi o ponto alto de sua gestão. É uma pessoa pronta para qualquer missão”, afirma o senador Wellington Dias (PT-PI), ex-ministro do Desenvolvimento Social. Outro com quem desenvolveu uma relação de simpatia é Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda.

O trabalho intenso na campanha também foi reconhecido no entorno presidencial – embora o vice quisesse fazer mais. Alckmin fez a ponte com empresários, representantes do mercado financeiro e comunidades religiosas. Buscou estabelecer conexões com segmentos conservadores e moderados. E também atuou em dobradinha com o correligionário Márcio França pela neutralidade de prefeitos paulistas, em nome da relação construída no período em que foram governadores. Lula perdeu no estado, mas reduziu a distância em relação a Flávio Bolsonaro (PL) entre o primeiro e o segundo turnos. Ganhou 2,6 milhões de votos – saiu de 9,5 milhões para 12,1 milhões. Na capital, alcançou 55,5% no segundo turno.

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A lealdade do vice a Lula é total, asseguram pessoas próximas. “O que Lula deu ao Alckmin é muito mais do que o Covas jamais deu a ele”, analisa um ex-assessor, em referência à reabilitação política do ex-tucano, que quando recebeu o convite para ser vice, em 2022, estava sem cargo público. No hiato político, chegou a dar aulas em uma universidade particular e retomou atividades ligadas à medicina.

Um dos ministérios que podem cair nas suas mãos é o da Fazenda. Seu mantra na economia é: “gasto é igual unha, tem que cortar sempre”. É defensor do controle do ponto de vista fiscal e não monetário e visto como um político com cacife para interlocução empresarial, negociação comercial, articulação com setores de centro e condução de decisões econômicas difíceis. O problema, segundo alguns aliados e analistas, é que o ministro da Fazenda precisa ser “demissível”, o que não é muito prático quando trata-se do vice.

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O nome também chegou a ser sugerido para comandar a Segurança Pública ou as Relações Institucionais, mas a avaliação esbarra nos planos de PT, que está de olho no xadrez político para 2030. O partido exerga como prioridade a formação de um sucessor para Lula e, por isso, setores da agremiação tratam sem entusiasmo a acomodação de Alckmin em uma função de destaque. A escolha está a cargo do presidente, que não demonstrou pressa em bater o martelo.