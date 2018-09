O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, anunciou, nesta segunda-feira 3, que, se eleito, vai criar um programa para custear metade do preço do botijão de gás para as famílias beneficiarias da tarifa social de energia elétrica (TSEE).

“Tivemos um aumento abrupto na questão do petróleo, 17% dos brasileiros não estão conseguindo pagar o botijão de gás, estão cozinhando com lenha”, disse o tucano, que se reuniu pela manhã com coordenadores do programa de governo.

Segundo o presidenciável, o programa atenderia cerca de 8,3 milhões de famílias que recebem a TSEE e custaria cerca de 2 bilhões de reais por ano. Ele não especificou, no entanto, de onde viriam os recursos para o programa, dizendo apenas que eles viriam do ajuste fiscal que seu governo irá fazer.

“Eu sou médico e sei que o melhor remédio é uma boa alimentação” justificou Alckmin.

Participaram da reunião com coordenadores o prefeito de Salvador e presidente da coligação, ACM Neto (DEM), o coordenador do programa de governo, Luis Felipe Dávila, Persio Arida, responsável pela área econômica, Rubens Barbosa, responsável pela política externa; Leandro Piquet Carneiro (segurança); Flavio Amary (habitação); André Portela (assistência social) e David Uip (saúde).