Governo libera R$ 239 milhões após ciclone no RS; Alckmin visita a região

O vice-presidente da República Geraldo Alckmin desembarcou neste domingo, 10, no Rio Grande do Sul com uma comitiva de sete ministros do governo Lula. A União vai desembolsar 239 milhões de reais para socorrer os desabrigados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em função das fortes enchentes, causadas por um ciclone extratropical. Já são 43 mortes confirmadas, mais de 3.000 desabrigados e mais de 8.000 desalojados, em 87 municípios.

Presidente em exercício do país, por causa da viagem de Lula à Índia para o G20, Alckmin desembarcou pela manhã e foi recebido pelo governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB). Acompanham o vice-presidente no Estado os ministros da Defesa, José Múcio, da Saúde, Nísia Trindade, da Integração, Waldez Góes, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, das Comunicações, Paulo Pimenta, do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, e do Meio Ambiente, Marina Silva.

O Ministério do Desenvolvimento Social informou que os 239 milhões de reais serão distribuídos para o fornecimento e alimentos e pagamento de serviços assistenciais para as vítimas das enchentes. “Apresentamos um plano para integrar esforços do governo federal, dos governos estaduais, dos municípios e da sociedade para que seja possível reerguer, nos aspectos social e econômico, esta importante região do Brasil”, disse o ministro Wellington Dias.

Seguindo as orientações do presidente @LulaOficial, chegamos em Canoas, no Rio Grande do Sul, e, ao lado de ministros e do governador @EduardoLeite_, já estamos a caminho da região gaúcha atingida pelo desastre natural, o Vale do Taquari. A primeira parada é Lajeado. Há um só… pic.twitter.com/c5LydPgXPN — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) September 10, 2023

