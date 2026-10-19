A última pesquisa PoderData sobre a disputa Flávio x Lula no segundo turno

A disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será medida por uma nova pesquisa PoderData, cuja divulgação está prevista para domingo, 25 de outubro, dia do segundo turno das eleições presidenciais. O levantamento ouvirá 4.000 eleitores de todo o Brasil, entre os dias 23 e 24, para avaliar as intenções de voto dos brasileiros na reta final da eleição.

Além de medir as preferências entre Lula e Flávio Bolsonaro, a pesquisa investigará o grau de convicção dos eleitores, a disposição para comparecer às urnas e a percepção sobre quem tem mais chances de vencer a disputa pelo Palácio do Planalto. O questionário também inclui perguntas sobre a participação no primeiro turno e o candidato escolhido naquela votação.

O que mostrou a última pesquisa PoderData sobre Lula x Flávio?

Na pesquisa PoderData mais recente, realizada entre 16 e 18 de outubro, Flávio Bolsonaro apareceu com 52% dos votos válidos em uma simulação de segundo turno contra Lula, que registrou 48%. A diferença entre os dois candidatos foi de quatro pontos percentuais.

Nos votos totais, Flávio tem 49% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 46%. Outros 4% afirmam que votarão em branco ou nulo e 2% não sabem em quem votar. A diferença entre os dois candidatos é de 3 pontos percentuais, dentro do limite correspondente à margem de erro do levantamento.

O levantamento anterior, realizado entre 13 e 15 de outubro, havia apontado um empate numérico, com 50% dos votos válidos para cada candidato. Já na rodada de 5 a 7 de outubro, Flávio registrava 53%, contra 47% do petista.

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Quantos eleitores ainda podem mudar de voto?

Depois de informar em quem pretende votar, o entrevistado será questionado se sua decisão já está tomada ou se ainda poderá mudar até a eleição. A pergunta será apresentada aos eleitores que declararem voto em Lula, Flávio Bolsonaro ou em branco ou nulo.

A pesquisa também investigará a expectativa dos eleitores sobre o resultado do segundo turno, independentemente de suas próprias intenções de voto. Os entrevistados serão convidados a responder quem consideram ter mais chances de vencer a eleição presidencial: Lula ou Flávio.

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Quantos eleitores pretendem comparecer às urnas?

Outro bloco do questionário abordará a disposição dos brasileiros para participar da votação de 25 de outubro. A PoderData perguntará aos entrevistados se pretendem comparecer às urnas com certeza, se existe a possibilidade de votar, mas ainda não há uma decisão definitiva, ou se não irão votar.

A pesquisa também buscará identificar o comportamento dos entrevistados na primeira etapa da eleição presidencial, realizada em 4 de outubro. Após responder se conseguiram comparecer à votação, aqueles que responderem afirmativamente deverão informar em quem votaram.

Quando será divulgada a pesquisa PoderData?

A nova pesquisa PoderData tem divulgação prevista para 25 de outubro. O levantamento será realizado entre os dias 23 e 24 de outubro, com 4.000 entrevistas em todo o território nacional.

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A margem de erro prevista é de 1,6 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-02828/2026.

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