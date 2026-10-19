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Política

A nova pesquisa PoderData/Aya sobre a disputa entre Flávio e Lula a poucos dias do segundo turno

Levantamento também mede migração de votos, rejeição e expectativa de vitória de cada candidato

Por Da Redação 19 out 2026, 08h14
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Vittor Sales; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A nova pesquisa PoderData/Aya sobre a disputa entre Flávio e Lula a poucos dias do segundo turno Priorize VEJA no Google

Flávio Bolsonaro aparece com 52% dos votos válidos e Lula, com 48%, na nova pesquisa PoderData/Aya sobre o segundo turno da eleição presidencial, divulgada nesta segunda-feira, 19. O cálculo apresentado pelo instituto exclui as respostas de voto branco ou nulo e os entrevistados que não sabem em quem votar.

Nos votos totais, Flávio tem 49% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 46%. Outros 4% afirmam que votarão em branco ou nulo e 2% não sabem em quem votar. A diferença entre os dois candidatos é de 3 pontos percentuais, dentro do limite correspondente à margem de erro do levantamento.

Como está a disputa nos votos válidos?

A projeção de votos válidos do PoderData coloca Flávio com 52% e Lula com 48%. O próprio relatório ressalta que esse cálculo não corresponde exatamente aos votos válidos apurados nas urnas: na pesquisa, são excluídos brancos, nulos e os que não sabem responder, enquanto na eleição as abstenções também ficam fora do cálculo oficial.

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O gráfico histórico do instituto mostra que os dois apareciam numericamente empatados em 50% dos votos válidos na medição imediatamente anterior. Na nova rodada, Flávio chega a 52% e Lula, a 48%.

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Onde Lula e Flávio têm seus maiores percentuais?

Os recortes da pesquisa mostram diferenças importantes conforme o perfil do eleitor. Entre os homens, Flávio tem 57% e Lula, 40%. Entre as mulheres, o cenário se inverte: Lula registra 51% e Flávio, 42%.

Lula também aparece numericamente à frente entre os jovens de 16 a 24 anos, com 51% contra 43%, enquanto Flávio registra percentuais maiores nas demais faixas etárias. Entre os eleitores de 25 a 44 anos, por exemplo, o placar é de 51% a 43% para Flávio.

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Como a disputa muda de uma região para outra?

O Nordeste concentra o maior percentual de Lula: 61%, contra 34% de Flávio. No Sul, ocorre o movimento inverso, com 62% para Flávio e 32% para Lula.

Flávio também aparece numericamente à frente no Centro-Oeste, com 60% a 36%, e no Sudeste, com 53% a 42%. No Norte, os dois aparecem próximos: 47% para Flávio e 46% para Lula.

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Como renda e religião dividem o eleitorado?

Entre quem ganha até dois salários mínimos, Lula aparece com 50%, contra 42% de Flávio. A situação se inverte entre os eleitores de renda mais alta: na faixa de dois a cinco salários mínimos, Flávio tem 57% e Lula, 40%; acima de cinco salários, são 53% contra 44%.

Entre os católicos, há proximidade numérica, com Lula em 49% e Flávio em 48%. Já entre os evangélicos, Flávio chega a 61%, contra 33% de Lula. Entre os entrevistados sem religião, Lula tem 58% e Flávio, 33%.

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Para onde foram os votos de Cury, Renan e Caiado?

A pesquisa também mostra a migração dos votos do primeiro turno. Entre os eleitores de Augusto Cury, 56% dizem agora votar em Flávio e 31%, em Lula. Outros 9% declaram voto branco ou nulo.

Entre os que votaram em Renan Santos, Flávio aparece com 36% e Lula, com 29%, enquanto 29% dizem que votarão em branco ou nulo. Entre os eleitores de Ronaldo Caiado, 46% migram para Flávio, 19% para Lula e 25% para branco ou nulo.

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Quem tem maior rejeição?

O potencial de voto mostra que 44% dizem que Flávio é o único candidato em quem votariam, e outros 8% afirmam que poderiam escolhê-lo. Ao mesmo tempo, 44% dizem que não votariam nele de jeito nenhum e 4% não sabem responder.

No caso de Lula, 42% dizem que ele é o único em quem votariam e 7% afirmam que poderiam escolhê-lo. A rejeição ao presidente chega a 48%, enquanto 3% não sabem responder.

Como está a aprovação de Lula?

Quando o PoderData pergunta especificamente sobre o desempenho pessoal do presidente, 44% dizem aprová-lo e 50% desaprová-lo. Outros 6% não sabem responder.

Na avaliação geral do governo, 45% aprovam e 50% desaprovam, enquanto 5% não sabem. Entre os eleitores que declaram voto em Lula no segundo turno, 92% aprovam o governo; entre os de Flávio, 93% desaprovam.

Quem o eleitor acha que tem mais chance de vencer?

Flávio também aparece à frente quando a pergunta não é em quem o eleitor pretende votar, mas quem ele acredita que tem mais chance de vencer. Para 52%, Flávio é o candidato com maior possibilidade de vitória, enquanto 41% apontam Lula. Outros 7% não sabem responder.

Entre os próprios eleitores de Flávio, 93% acreditam na vitória do senador. Entre os eleitores de Lula, 83% veem o presidente como o candidato com mais chance, enquanto 11% desse grupo apontam Flávio. O indicador mede apenas a percepção dos entrevistados e não constitui projeção de resultado.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa PoderData/Aya ouviu 3.000 eleitores com 16 anos ou mais, em 695 municípios das 27 unidades da Federação, entre os dias 16 e 18 de outubro. As entrevistas foram realizadas por telefone, pelo método IVR. A margem de erro estimada é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-02586/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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