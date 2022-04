A segunda opção de voto dos eleitores de Moro e Doria

Políticos e analistas dizem que Jair Bolsonaro (PL) será o principal beneficiado com eventual saída de Sergio Moro da corrida presidencial. O ex-juiz trocou o Podemos pelo União Brasil e, como mostra uma reportagem da nova edição de VEJA, sonha com a Presidência e acha que pode ser escolhido para representar a terceira via. Se ele conseguir consolidar a candidatura, disputará a eleição num partido com recursos, tempo de propaganda e palanques pelos estados, ativos que o União Brasil tem, mas faltavam no Podemos. Mas, se ele não conseguir, para onde vão os seus eleitores?

Uma pesquisa da Quaest realizada em janeiro abordou esse ponto. Do total de eleitores de Moro, 30% disseram que tinham como segunda opção votar em branco, nulo ou simplesmente não votar. Já 22% manifestaram preferência por Bolsonaro, 15% por Lula (PT) e 11% por Ciro Gomes (PDT). Do mesmo campo político do ex-juiz, Bolsonaro leva vantagem no rateio, mas consegue apenas cerca de um quinto do butim.

O espólio de João Doria (PSDB) também é pulverizado. Com dificuldades nas pesquisas, nas quais marca sempre menos de 5%, o governador ensaiou uma desistência da corrida presidencial, mas recuou, numa movimentação também detalhada na nova edição de VEJA. Segundo o levantamento de janeiro da Quaest, 25% dos eleitores de Doria têm como segunda opção Lula, 19% Sergio Moro, 14% Ciro Gomes e apenas 7% Bolsonaro. Ou seja: por enquanto, os apoiadores do tucano, que em 2018 fez campanha para Bolsonaro, estão mais próximos do petista do que do ex-capitão.