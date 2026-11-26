A ressalva do TCU ao arquivar processo contra Dilma Rousseff
Decisão unânime afasta punição pessoal por irregularidades fiscais de 2014, mas preserva entendimento anterior sobre as contas do governo
O Tribunal de Contas da União (TCU) arquivou por unanimidade um processo que discutia a responsabilização pessoal de Dilma Rousseff e de integrantes de seu governo por irregularidades fiscais de 2014. A decisão, porém, não representa um reconhecimento da regularidade dos atos nem altera o entendimento anterior do tribunal sobre as contas da gestão (este texto é um resumo extraído do vídeo acima).
A distinção foi explicada pelo repórter Daniel Gullino no Ponto de Vista desta quinta-feira, 26, apresentado por Isabella Alonso Panho. Segundo ele, o julgamento tratava da possibilidade de aplicar punições individuais, como multas, à ex-presidente e a outros responsáveis pela administração naquele período.
O que estava em julgamento no TCU?
O processo analisava se as irregularidades fiscais justificavam a responsabilização pessoal de Dilma, Guido Mantega e outros integrantes do governo. Conforme relatou Gullino, os ministros concluíram por unanimidade que não havia elementos que justificassem essa punição.
“Nesse caso, ele estava analisando se devia haver uma multa, uma responsabilização pessoal”, explicou o repórter. Esse era o objeto específico do procedimento arquivado, distinto da análise das contas presidenciais realizada anteriormente pelo tribunal.
A decisão altera a avaliação sobre as contas de Dilma?
Gullino relembrou que o TCU recomendou a rejeição das contas do governo Dilma referentes a 2014 e a 2015. O arquivamento agora relatado não modifica essa posição.
“Os ministros até fizeram uma ressalva que isso não significa que estavam reconhecendo a regularidade dos atos”, afirmou. Segundo o repórter, o tribunal separou a avaliação sobre as irregularidades da existência de requisitos para impor uma sanção pessoal aos envolvidos. “Isso não muda o entendimento lá atrás do TCU sobre as contas”, ressaltou.
Como Augusto Nardes se posicionou?
Augusto Nardes, que havia sido relator da análise das contas mencionada no programa, voltou a fazer críticas durante o julgamento. Ainda assim, acompanhou a decisão de arquivar o processo.
Segundo Gullino, Nardes concordou que não estavam presentes os elementos necessários para justificar a responsabilização pessoal naquele procedimento. Sua manifestação acompanhou, portanto, a ressalva central do julgamento: o arquivamento afastou a punição individual sem rever a avaliação anterior sobre as contas.
VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.