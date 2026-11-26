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O TCU arquivou por unanimidade o processo sobre a responsabilização pessoal de Dilma Rousseff pelas pedaladas de 2014. A decisão afasta punições individuais, mas não valida os atos fiscais nem altera a rejeição anterior das contas da petista pelo tribunal. Saiba mais detalhes da decisão.

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O Tribunal de Contas da União (TCU) arquivou por unanimidade um processo que discutia a responsabilização pessoal de Dilma Rousseff e de integrantes de seu governo por irregularidades fiscais de 2014. A decisão, porém, não representa um reconhecimento da regularidade dos atos nem altera o entendimento anterior do tribunal sobre as contas da gestão (este texto é um resumo extraído do vídeo acima).

A distinção foi explicada pelo repórter Daniel Gullino no Ponto de Vista desta quinta-feira, 26, apresentado por Isabella Alonso Panho. Segundo ele, o julgamento tratava da possibilidade de aplicar punições individuais, como multas, à ex-presidente e a outros responsáveis pela administração naquele período.

O que estava em julgamento no TCU?

O processo analisava se as irregularidades fiscais justificavam a responsabilização pessoal de Dilma, Guido Mantega e outros integrantes do governo. Conforme relatou Gullino, os ministros concluíram por unanimidade que não havia elementos que justificassem essa punição.

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“Nesse caso, ele estava analisando se devia haver uma multa, uma responsabilização pessoal”, explicou o repórter. Esse era o objeto específico do procedimento arquivado, distinto da análise das contas presidenciais realizada anteriormente pelo tribunal.

A decisão altera a avaliação sobre as contas de Dilma?

Gullino relembrou que o TCU recomendou a rejeição das contas do governo Dilma referentes a 2014 e a 2015. O arquivamento agora relatado não modifica essa posição.

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“Os ministros até fizeram uma ressalva que isso não significa que estavam reconhecendo a regularidade dos atos”, afirmou. Segundo o repórter, o tribunal separou a avaliação sobre as irregularidades da existência de requisitos para impor uma sanção pessoal aos envolvidos. “Isso não muda o entendimento lá atrás do TCU sobre as contas”, ressaltou.

Como Augusto Nardes se posicionou?

Augusto Nardes, que havia sido relator da análise das contas mencionada no programa, voltou a fazer críticas durante o julgamento. Ainda assim, acompanhou a decisão de arquivar o processo.

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Segundo Gullino, Nardes concordou que não estavam presentes os elementos necessários para justificar a responsabilização pessoal naquele procedimento. Sua manifestação acompanhou, portanto, a ressalva central do julgamento: o arquivamento afastou a punição individual sem rever a avaliação anterior sobre as contas.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.