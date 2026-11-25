O plenário do Tribunal de Contas da União decidiu nesta quarta-feira arquivar, sem aplicação de sanções, o processo que apurava supostas irregularidades na gestão orçamentária e financeira da União em 2014, relacionadas à abertura de créditos suplementares e ao contingenciamento de despesas públicas.

O processo mirava a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, a atual ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e o ex-secretário do Tesouro Nacional Arno Augustin, entre outras autoridades.

Em 2015, o TCU recomendou a rejeição das contas do governo federal — a decisão final é do Congresso, que não chegou a concluir a análise. No julgamento desta quarta-feira, os ministros não mudaram esse entendimento, mas apenas consideraram que não deveriam ser aplicadas penalidades individuais.

“Não identifico demonstração suficiente de dolo ou erro grosseiro. A responsabilidade pessoal não se confunde com irregularidade objetiva dos atos”, afirmou o relator, Odair Cunha.

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O ministro Augusto Nardes, que em 2015 foi relator do processo que analisou as contas, fez críticas à atuação dos membros do governo, mas concordou com a não aplicação de multa.

“Embora as irregularidades em exame evidenciem a inobservância de importantes normas de responsabilidade fiscal, com eivado risco de comprometimento de receitas públicas e da expansão de despesas obrigatórias, entendo que a análise da responsabilidade individual dos seus agentes deve considerar as circunstâncias concretas em que se deram suas condutas”, declarou.

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Dilma, Mantega e Miriam Belchior foram defendidos pelo escritório Ferraro e Novaes Advogados, que ponderou que os atos questionados estavam respaldados em pareceres técnicos e jurídicos e refletiam práticas administrativas adotadas em exercícios anteriores, sem objeções do próprio TCU.