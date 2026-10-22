A nova pesquisa Datafolha sobre a disputa Flávio x Lula a três dias do segundo turno

Uma nova pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, três dias antes do segundo turno, mostra um empate numérico entre Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, os dois têm 50% das intenções de voto. Na rodada anterior, publicada na semana passada, os dois já estavam empatados, mas dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos: o senador tinha 51% e o presidente, 49%.

Em votos totais, Flávio segue numericamente à frente, com 47%, em empate técnico com Lula, que tem 46%. Brancos e nulos são 5%, e indecisos, 2%.

Na pesquisa espontânea, em que o entrevistado não recebe a lista com os nomes dos candidatos, os números estão quase idênticos: o candidato do PL tem 46%, o do PT, 45%. Brancos e nulos são 4%, indecisos, 4% e os que responderam outros nomes, 1%.

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A última pesquisa do Datafolha será publicada no sábado, 24, véspera da votação, com entrevistas coletadas no mesmo dia.

Veja os números da pesquisa para presidente:

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Votos válidos (excluindo brancos, nulos e indecisos)

Flávio Bolsonaro (PL): 50% (tinha 51% em 15 de outubro)

Lula (PT): 50% (tinha 49%)

Votos totais

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Flávio Bolsonaro (PL): 47% (tinha 47% em 15 de outubro)

Lula (PT): 46% (tinha 45%)

Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%)

Indecisos: 2% (eram 2%)

Espontânea

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Lula (PT): 45%

Em branco/nulo/nenhum: 4%

Indecisos: 4%

Outros: 1%

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Sobre a pesquisa

Contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, o Datafolha entrevistou 2.520 eleitores entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-09709/2026.

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