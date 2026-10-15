A nova pesquisa Datafolha sobre a disputa Flávio x Lula a dez dias do segundo turno

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Nova pesquisa Datafolha para a eleição presidencial revela empate técnico no segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Flávio aparece com 51% dos votos válidos contra 49% de Lula, dentro da margem de erro. O levantamento também indica uma leve oscilação negativa para o candidato do PL.

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A nova pesquisa Datafolha sobre a eleição presidencial mostra um empate técnico na disputa de segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo o levantamento, 51% dos entrevistados afirmam que votariam em Flávio, ante 49% que escolheriam Lula — esses números consideram apenas os votos válidos (excluídos os brancos e nulos). Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão empatados tecnicamente.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Em relação ao primeiro levantamento divulgado pelo Datafolha no segundo turno, a vantagem de Flávio oscilou para menor: na pesquisa divulgada no dia 8, o presidenciável do PL tinha 52% contra 48% do petista.

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Votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 51% (era 52%)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 49% (era 48%)

Votos totais

Quando é feito o recorte pelos votos totais (com brancos e nulos), Flávio tem 47% das intenções de voto contra 45% de Lula, o que configura empate técnico.

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O resultado também mostra uma oscilação negativa de Flávio porque no levantamento anterior ele tinha 49% contra 45% de Lula, o que indicava empate técnico, mas com menor probabilidade porque a diferença estava no limite da margem de erro.

Votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 47% (era 49%)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 45% (era 45%)

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Metodologia

A pesquisa Datafolha, contratada pela Empresa Folha da Manhã S. A. , que edita o jornal Folha de S. Paulo, fez 2. 520 entrevistas presenciais com eleitores brasileiros, selecionados por amostragem em múltiplos estágios. O desenho da amostra considera as cinco regiões do país e a natureza dos municípios, além de cotas de gênero e faixa etária e ajustes por escolaridade, quando necessários.

A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A coleta utiliza questionário eletrônico, e pelo menos 20% dos questionários de cada entrevistador são submetidos a checagem. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-02949/2026.