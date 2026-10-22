A nova pesquisa PoderData/Aya sobre a disputa Flávio x Lula a três dias do segundo turno

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Nova pesquisa PoderData/Aya revela empate técnico na corrida presidencial entre Flávio Bolsonaro e Lula. Com Flávio em 49% e Lula em 48% das intenções de voto, a diferença está dentro da margem de erro a três dias da eleição. Acompanhe os detalhes do levantamento e a evolução da disputa, incluindo recortes regionais e por perfil de eleitor.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Flávio Bolsonaro tem 49% das intenções de voto no segundo turno da eleição presidencial, contra 48% de Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a nova pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira, 22. A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro do levantamento, de 1,6 ponto, e caracteriza empate técnico entre os candidatos a três dias da votação, marcada para domingo, 25 de outubro.

Quando são considerados apenas os votos válidos, com a exclusão de brancos, nulos e indecisos, Flávio aparece com 51%, contra 49% de Lula. A diferença de dois pontos também está dentro da margem de erro da pesquisa. O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 21 de outubro, com 4.000 eleitores em 865 municípios das 27 unidades da Federação.

Ainda nesta quinta, por volta das 19h, será divulgada nova pesquisa Datafolha sobre a disputa presidencial.

Como evoluiu a disputa nas últimas semanas?

A série histórica do PoderData/Aya mostra uma alternância na liderança numérica desde o início de outubro. Na pesquisa de 7 de outubro, Flávio tinha 49%, contra 44% de Lula. No levantamento seguinte, em 12 de outubro, a diferença caiu para 48% a 46%. Em 15 de outubro, o senador aparecia com 47%, e o presidente, com 47%. Na rodada de 18 de outubro, Flávio voltou a 49%, contra 46% de Lula.

Agora, Flávio mantém os 49% da rodada anterior, enquanto Lula passa de 46% para 48%. Brancos e nulos somam 3%, e 1% dos entrevistados não soube responder. A movimentação reduziu a distância entre os candidatos no cenário de intenção de voto total.

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Em quais regiões Lula e Flávio têm vantagem?

O recorte regional mostra diferenças expressivas. Lula lidera no Nordeste, com 64% das intenções de voto, contra 33% de Flávio. No Norte, o presidente tem 46%, enquanto o senador registra 52%.

Nas demais regiões, Flávio aparece à frente. No Centro-Oeste, ele tem 62%, contra 36% de Lula. No Sudeste, o resultado é de 52% para o senador e 43% para o presidente. No Sul, Flávio alcança 60%, enquanto Lula registra 36%.

Como está a disputa entre homens e mulheres?

A divisão por sexo revela comportamentos distintos. Entre os homens, Flávio tem 57% das intenções de voto, contra 39% de Lula. Entre as mulheres, a situação se inverte: o presidente registra 55%, e o senador, 41%.

A diferença entre os dois grupos aparece também na aprovação do governo Lula. Entre as mulheres, 52% aprovam o desempenho pessoal do presidente, enquanto 41% desaprovam. Entre os homens, a desaprovação chega a 58%, contra 38% de aprovação.

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Como votam católicos e evangélicos?

O recorte religioso também apresenta diferenças importantes. Entre os católicos, Lula tem 52%, contra 45% de Flávio. Entre os evangélicos, o senador aparece com 65%, enquanto o presidente registra 32%.

Lula também lidera entre os eleitores sem religião, com 63%, contra 32% de Flávio. Entre espíritas e kardecistas, o presidente tem 54%, e o senador, 45%. No grupo de umbanda e candomblé, Lula aparece com 59%, contra 34% de Flávio.

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O eleitor já decidiu o voto?

A pesquisa indica que 94% dos entrevistados que declararam voto em um dos candidatos ou em branco/nulo dizem que a escolha para o segundo turno está decidida. Outros 6% afirmam que ainda podem mudar.

Entre os eleitores de Flávio, 97% dizem estar decididos, ante 3% que admitem uma mudança. Entre os eleitores de Lula, 94% afirmam ter definido o voto, enquanto 6% dizem que ainda podem mudar. Entre os que optam por branco ou nulo, 42% admitem que podem alterar a escolha.

Qual é a avaliação do governo Lula?

A avaliação do governo aparece dividida. Segundo o levantamento, 46% aprovam a gestão, 50% desaprovam e 4% não souberam responder. Na avaliação pessoal do presidente, os índices são de 46% de aprovação e 49% de desaprovação, com 5% de indecisos.

O recorte regional mostra que a aprovação é maior no Nordeste, onde chega a 63%, enquanto a desaprovação alcança 64% no Centro-Oeste e 62% no Sul. Entre os evangélicos, 65% desaprovam o governo, ante 31% que o aprovam. Entre os católicos, 49% aprovam e 47% desaprovam.

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Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa PoderData/Aya foi realizada por telefone entre os dias 19 e 21 de outubro de 2026, com 4.000 entrevistas em 865 municípios das 27 unidades da Federação. A margem de erro estimada é de 1,6 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07926/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.