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Política

A nova pesquisa Datafolha sobre a disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno: veja o horário

Rodada anterior mostrou empate técnico entre os candidatos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 16h38
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Vittor Sales; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A nova pesquisa Datafolha sobre a disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno: veja o horário Priorize VEJA no Google

A nova pesquisa Datafolha sobre a disputa entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será divulgada às 19h desta quinta-feira, 22. O levantamento apresentará um novo retrato da corrida presidencial a três dias da votação decisiva, marcada para domingo, 25 de outubro.

Os números chegam depois de a rodada anterior do instituto mostrar empate técnico entre os candidatos, com o senador numericamente à frente. Na pesquisa divulgada em 15 de outubro, Flávio tinha 47% das intenções de voto, contra 45% de Lula.

A diferença de dois pontos percentuais estava dentro da margem de erro, também de dois pontos para mais ou para menos. Considerados apenas os votos válidos, o resultado era de 51% para Flávio e 49% para o presidente.

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O que mudou na última pesquisa Datafolha?

A rodada de 15 de outubro mostrou uma redução da vantagem numérica de Flávio em relação ao levantamento de 8 de outubro. O senador passou de 49% para 47% das intenções de voto, enquanto Lula permaneceu com 45%. Assim, a distância caiu de quatro para dois pontos percentuais.

A nova pesquisa permitirá acompanhar a evolução dos candidatos dentro da série do próprio instituto. Os percentuais de votos totais incluem as respostas de todos os entrevistados, enquanto o cálculo dos válidos exclui brancos, nulos e indecisos.

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Haverá outro Datafolha antes do segundo turno?

Sim. O instituto prevê uma última pesquisa para sábado, 24, véspera da eleição. Essa rodada terá 4.050 entrevistas, realizadas na sexta-feira e no sábado. Parte da coleta ocorrerá depois do debate presidencial da TV Globo, marcado para sexta-feira, 23.

O levantamento de quinta-feira, por sua vez, será a primeira rodada do Datafolha após o confronto entre Lula e Flávio realizado pela Band no domingo, 18.

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Como será feita a pesquisa de quinta-feira?

O Datafolha prevê entrevistar 2.520 eleitores entre 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09709/2026.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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