A nova pesquisa Datafolha sobre o embate entre Raquel Lyra e João Campos em Pernambuco

A corrida pelo governo de Pernambuco aparece mais acirrada na nova pesquisa Datafolha. O levantamento mostra Raquel Lyra (PSD) numericamente na frente, com 47% das intenções de voto, e João Campos (PSB) com 42%, resultado que configura empate técnico considerando a margem de erro de três pontos percentuais.

Na pesquisa anterior, divulgada em 21 de agosto, Raquel Lyra (PSD) tinha 47%, contra 40% de João Campos (PSB).

Disputa se estreita

O novo levantamento mostra estabilidade do cenário político dentro da margem de erro. João Campos oscilou dentro da margem, passando de 40% para 42% das intenções de voto, enquanto Raquel Lyra mantém estabilidade.

Números da pesquisa estimulada:

Raquel Lyra (PSD): 47% (eram 47% em 21 de agosto);

João Campos (PSB): 42% (eram 40%);

Ivan Moraes (PSOL): 1% (era 1%);

Professora Camila (UP): 1% (era 1%);

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Renan Hallais (Missão): 1% (era 1%);

Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 1%);

Victor Assis (PCO): 0% (era 0%);

Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0% (era 0%);

Branco/nulo/nenhum: 6% (eram 5%);

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Indecisos: 2% (eram 4%).

Números da pesquisa espontânea:

Raquel Lyra: 41% (eram 39%);

João Campos: 30% (eram 26%);

Ivan Moraes: 1% (era 0%;

Eduardo Campos: 1% (era 1%);

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Filho de Eduardo Campos: 1% (não havia sido citado);

No atual governador: 1% (era 1%);

Outras respostas: 2% (eram 4%);

Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 4%);

Indecisos: 19% (eram 25%).

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Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Raquel e João, a disputa continua acirrada.

Raquel Lyra: 51%;

João Campos: 44%;

Em branco/nulo/nenhum: 4%

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Indecisos: 1%.

Pesquisa

O Datafolha ouviu 1.204 eleitores com 16 anos ou mais desde a última terça-feira, 8, até hoje, 11 de setembro. A pesquisa foi feita presencialmente, na rua, em locais públicos (definidos pelo instituto como pontos de fluxo ou pontos de abordagem). A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado por Folha da Manhã S.A. e Globo Comunicação e Participações S.A. e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PE-04411/2026.

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