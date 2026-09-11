A nova pesquisa Datafolha sobre o embate entre Raquel Lyra e João Campos em Pernambuco
Com 47% das intenções de voto, governadora aparece numericamente à frente de ex-prefeito, que tem 42%
A corrida pelo governo de Pernambuco aparece mais acirrada na nova pesquisa Datafolha. O levantamento mostra Raquel Lyra (PSD) numericamente na frente, com 47% das intenções de voto, e João Campos (PSB) com 42%, resultado que configura empate técnico considerando a margem de erro de três pontos percentuais.
Na pesquisa anterior, divulgada em 21 de agosto, Raquel Lyra (PSD) tinha 47%, contra 40% de João Campos (PSB).
Disputa se estreita
O novo levantamento mostra estabilidade do cenário político dentro da margem de erro. João Campos oscilou dentro da margem, passando de 40% para 42% das intenções de voto, enquanto Raquel Lyra mantém estabilidade.
Números da pesquisa estimulada:
Raquel Lyra (PSD): 47% (eram 47% em 21 de agosto);
João Campos (PSB): 42% (eram 40%);
Ivan Moraes (PSOL): 1% (era 1%);
Professora Camila (UP): 1% (era 1%);
Renan Hallais (Missão): 1% (era 1%);
Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 1%);
Victor Assis (PCO): 0% (era 0%);
Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0% (era 0%);
Branco/nulo/nenhum: 6% (eram 5%);
Indecisos: 2% (eram 4%).
Números da pesquisa espontânea:
Raquel Lyra: 41% (eram 39%);
João Campos: 30% (eram 26%);
Ivan Moraes: 1% (era 0%;
Eduardo Campos: 1% (era 1%);
Filho de Eduardo Campos: 1% (não havia sido citado);
No atual governador: 1% (era 1%);
Outras respostas: 2% (eram 4%);
Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 4%);
Indecisos: 19% (eram 25%).
Segundo turno
Em um eventual segundo turno entre Raquel e João, a disputa continua acirrada.
Raquel Lyra: 51%;
João Campos: 44%;
Em branco/nulo/nenhum: 4%
Indecisos: 1%.
Pesquisa
O Datafolha ouviu 1.204 eleitores com 16 anos ou mais desde a última terça-feira, 8, até hoje, 11 de setembro. A pesquisa foi feita presencialmente, na rua, em locais públicos (definidos pelo instituto como pontos de fluxo ou pontos de abordagem). A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%.
O levantamento foi contratado por Folha da Manhã S.A. e Globo Comunicação e Participações S.A. e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PE-04411/2026.