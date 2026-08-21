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Política

Datafolha: pesquisa mostra vantagem de Raquel Lyra sobre João Campos em Pernambuco

De acordo com levantamento divulgado nesta sexta, 21, atual governadora tem 47% das intenções de voto, contra 40% do ex-prefeito de Recife

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 19h14 | Atualizado em 21 ago 2026, 19h35
Mulher de cabelos castanhos e blusa bege, com expressão séria e boca aberta, ao lado de um homem jovem de barba rala, camisa azul e microfone, também com a boca aberta, ambos em close-up
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD); e o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Rafael Vieira/AFP/Edson Holanda/Divulgação)
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Um novo levantamento do Instituto Datafolha divulgado nesta sexta-feira, 21, mostra que, na disputa pelo executivo de Pernambuco, a atual governadora Raquel Lyra (PSD) continua à frente do ex-prefeito de Recife João Campos (PSB) para além da margem de erro. É a primeira pesquisa feita depois do início oficial da campanha no último domingo, 16.

De acordo com os números que foram divulgados, se o primeiro turno das eleições acontecessem agora, Raquel Lyra teria 47% dos votos contra 40% de Campos. Outros candidatos — Ivan Moraes (PSOL), Renan Hallais (Missão), Camila Falcão (UP) e Guilherme Fonseca (PSTU) — têm 1% cada. Brancos e nulos são 5% e os que não souberam ou não quiseram responder são 1%. No levantamento desta sexta, não há simulação de segundo turno.

A pesquisa anterior do Datafolha, divulgada no final de julho, mostrava uma situação parecida. Na simulação de primeiro turno, Raquel Lyra tinha 48% dos votos contra 42% de João Campos.

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo. Foram ouvidas 1.204 pessoas entre os dias 18 e 21 de agosto e a margem de erro é de três pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O índice de confiança da pesquisa é de 95%.

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Rejeição dos candidatos

Essa mesma pesquisa também mediu o índice de rejeição dos candidatos. Nesse item, os entrevistados podem apontar mais de um candidato, motivo pelo qual a soma dos percentuais passa de 100%.

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João Campos lidera o ranking de rejeição, sendo apontado por 32% dos entrevistados como um candidato em quem eles “não votariam de jeito nenhum”. Raquel Lyra aparece em segundo lugar, com 29%, O terceiro lugar no ranking da rejeição é o candidato do Missão, Renan Hallais, com 20%, seguido do candidato do PSTU, Guilherme Fonseca, com 18%.

Corrida ao Senado

O levantamento desta sexta mostra também como estão as intenções de voto para o Senado. Este ano, os eleitores votarão em dois candidatos, pois 2/3 da casa serão renovados. Segundo a pesquisa Datafolha, Marília Arraes (PDT) lidera com 15%; seguida por Humberto Costa (PT), com 14%; Mendonça Filho (MDB) com 12%; Eduardo da Fonte (PP), com 11% e Túlio Gadêlha (PSD), com 5%.

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