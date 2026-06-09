A nova ofensiva do PL envolvendo as urnas

Ler Resumo





O PL Mulher, sob a liderança de Michelle Bolsonaro, lança a “Operação V2: Vigiar e Votar”, uma campanha que convoca mulheres para atuar como mesárias e fiscais nas eleições. A iniciativa, divulgada em TV, rádio e redes sociais, visa aumentar a participação feminina e a fiscalização do processo eleitoral, em um contexto de histórico do partido de questionar as urnas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A ala feminina do PL, presidida pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, lança nesta terça, 9, uma campanha chamada de “Operação V2: Vigiar e Votar”. Trata-se da mais nova ofensiva da legenda envolvendo as urnas, convocando mulheres para serem mesárias e fiscais do partido nas seções eleitorais nos dias de votação.

A iniciativa será veiculada em inserções partidárias na TV e no rádio ao longo deste mês, além de divulgação nas redes sociais. A própria Michelle teria gravado vídeos para engrossar a campanha. Em nota, o PL Mulher diz que o objetivo é aumentar a participação das mulheres na política, “incluindo a cooperação e a fiscalização do processo eleitoral”.

Esta não é a primeira iniciativa do PL envolvendo as urnas. Em 2022, após a derrota Jair Bolsonaro, a sigla publicou um relatório dizendo haver irregularidades em quase 60% dos aparelhos usados nas eleições, o que daria a vitória ao ex-presidente. As mesmas urnas, no entanto, foram usadas no primeiro turno, que deu ao PL a maior bancada de deputados dessa legislatura, sem contestação. O partido foi condenado a pagar uma multa de 23 milhões de reais por litigância de má-fé –ou seja, por acionar a Justiça de maneira irresponsável.