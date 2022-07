A marcação cerrada dos aliados de Lula no Rio

Em todas as agendas de Lula no Rio de Janeiro nesta semana, Marcelo Freixo (PSB) e André Ceciliano (PT) estavam lá, colados no ex-presidente – seja no encontro com reitores, no evento com representantes do Carnaval ou na conversa com lideranças comunitárias. E vão ser, ao lado dele, os protagonistas do ato que começa às 18h na Cinelândia, Centro da cidade, nesta quinta-feira.

O movimento dos pré-candidatos ao governo e ao Senado busca reforçar a chapa de Lula no estado, em meio ao impasse com o PSB por causa da vaga em que o PT colocou Ceciliano – o pessebista Alessandro Molon afirma que não desistirá da candidatura de forma alguma. Com Freixo e o petista grudados no presidenciável, falta espaço não só para Molon, como também para pré-candidatos ao governo que tentam se colocar como alternativas ao apadrinhado de Lula.

Na última semana, tanto Felipe Santa Cruz (PSD) quanto Rodrigo Neves (PDT) fizeram gestos claros de aceno ao ex-presidente. Eles aproveitam as dúvidas internas que existem no PT sobre Freixo e a insatisfação com o PSB para tentar atrair parte da máquina petista e se colocar como opções de palanque para Lula no terceiro maior colégio eleitoral do país. O ato da Cinelândia, contudo, foi planejado para ter na linha de frente, além do presidenciável e do candidato a vice, Geraldo Alckmin, apenas Freixo e Ceciliano.