A foto que cria uma saia-justa para Lula e Alckmin em Pernambuco

Nesta quarta-feira, a pré-candidata ao governo de Pernambuco, Marília Arraes (Solidariedade), encontrou o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, em um evento em Brasília que reuniu diversos parlamentares que apoiam a candidatura do petista à presidência da República.

Sorridente, a deputada federal, posou para fotos de mãos dadas com os dois pré-candidatos da chapa PT-PSB. A cena foi compartilhada no perfil de Marília no Instagram, com seu jingle de campanha ao fundo. Nenhum dos três pareceu incomodado com o fato de o deputado federal, Danilo Cabral, do PSB pernambucano, ser o candidato oficial da aliança que compõe a candidatura de Lula ao Planalto.

“Lula e Alckmin são os meus pré-candidatos à Presidência da República. A hora pernambucana e brasileira é de união do povo, pela democracia e pela paz no Brasil. Divergências partidárias fazem parte da democracia. Vamos construir o futuro do Brasil, esse é o nosso lema”, disse a deputada a VEJA.

Até pouco tempo, Marília Arraes era filiada ao PT e chegou até a disputar a prefeitura de Recife pelo partido em 2020. Ela, no entanto, deixou a legenda depois que os caciques regionais tentaram lhe impor a candidatura ao Senado, com a intenção de privilegiar a aliança nacional com o PSB em torno do nome de Lula. Uma das exigências do PSB era que o PT desistisse de candidatura própria em Pernambuco.

Desde então, a neta de Miguel Arraes vem mantendo uma postura que incomoda o PSB local, vinculando seu nome ao do ex-presidente. A estratégia está dando certo, Marília lidera as pesquisas no estado. Agora, as imagens sugerem que ela pode ter conquistado mais um aliado informal, o ex-tucano Geraldo Alckmin, que acaba de se filiar ao PSB para ser vice de Lula.

Continua após a publicidade

A reportagem procurou as assessorias de Danilo Cabral e Geraldo Alckmin. O texto será atualizado assim que eles se pronunciarem sobre o tema.

Veja vídeo divulgado pela pré-candidata ao governo de Pernambuco

Continua após a publicidade