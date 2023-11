A disputa pela vaga que ainda não existe no Tribunal de Contas da União

A indicação para a vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF) será decidida pelo presidente Lula e, segundo consta, há três candidatos: o advogado-geral da União Jorge Messias, o ministro Flávio Dino, da Justiça, e Bruno Dantas, atual presidente do Tribunal de Contas da União (TCU).

Dantas é o preferido de nove a cada dez políticos. Não se sabe se ele será alçado à Suprema Corte, mas a disputa pelo lugar do ministro do TCU já está a pleno vapor. A escolha, neste caso, cabe ao Senado. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por enquanto, é o principal candidato. Advogado respeitado, ele chegou a ser cotado ao STF.

Há outras candidaturas. Desde a aposentadoria da conselheira Ana Arraes, o TCU não tem representação feminina. Por essa razão, ganhou tração nos últimos dias especulações sobre o nome da senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB). Contra ela, porém, existe o fato de que uma das vagas do tribunal já é ocupada por um paraibano, o ministro Vital do Rego. A única certeza, por enquanto, é que o PSD, dono da maior bancada do Senado, não abrirá mão do cargo — caso ele surja, evidentemente.