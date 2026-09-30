A decisão de Lula sobre participação no debate da Globo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bateu o martelo e informou nesta quarta-feira, 30, à TV Globo que não participará do último debate entre candidatos à Presidência da República antes do primeiro turno.

O programa acontecerá nesta quinta-feira, 1º, às 21h30 (horário de Brasília), com quatro concorrentes confirmados: Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo). Lula não participou de nenhum desses confrontos até o momento.

Aliados do presidente tinham esperança de que ele fosse ao encontro e, caso seu desempenho fosse melhor do que o de Flávio, poderia atrair o apoio do eleitorado indeciso. O candidato do PL, que também ainda não foi a nenhum debate, desafiou o presidente quando confirmou sua presença.

Este será o segundo debate entre os presidenciáveis. O primeiro, realizado pela Band em 11 de outubro, só contou com Caiado, Cury e Renan Santos (Missão) –este não foi convidado pela Globo e prometeu fazer um protesto em frente aos estúdios da emissora.

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