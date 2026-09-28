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Política

Os fatores que devem convencer Lula a ir ao debate da TV Globo

Nos últimos dias, aliados do petista passaram a apostar que presidente comparecerá ao último encontro entre presidenciáveis antes do primeiro turno

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 12h01 | Atualizado em 28 set 2026, 14h52
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Esfera Brasil/Divulgação)
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Os fatores que devem convencer Lula a ir ao debate da TV Globo Priorize VEJA no Google

A poucos dias do primeiro turno das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não bateu o martelo sobre a ida ao último debate entre presidenciáveis, que será realizado pela TV Globo nesta quinta-feira.

Nos últimos dias, a aposta sobre seu eventual comparecimento aumentou bastante entre aliados do petista.

Um dos fatores que contribui para isso é que o debate é visto como uma janela de oportunidade para Lula convencer o eleitorado de que é mais competente do que Flávio Bolsonaro, seu principal adversário nas urnas.

A expectativa é que ele praticamente ignore os ataques dos demais rivais e concentre suas energias em abalar a performance do filho de Jair Bolsonaro.

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A avaliação é que, caso vá muito melhor do que Flávio, Lula poderá atrair o apoio do eleitorado que ainda não decidiu em quem votará.

Paralelamente, a sinalização de que o presidenciável do PL comparecerá ao debate pressiona o petista a “não fugir” do debate.

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Na semana passada, fontes da campanha do presidente já indicavam que as chances de ele ir ao debate eram “mais reais do que nunca”. Isso porque ele já teria reservado as agendas de quarta e quinta para se preparar para o confronto.

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