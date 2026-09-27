Flávio anuncia ida ao debate da Globo e desafia Lula: ‘Quero esfregar verdades na cara dele’

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou ida ao debate da TV Globo, na próxima quinta-feira. O filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) afirmou esperar que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também compareça ao compromisso.

“Meu único adversário nessa campanha é o Lula. E é com ele que eu quero debater na Globo. Eu vou pra esse debate só para desmascarar esse mentiroso, esse assassino da esperança do Brasil. Vamos no debate da Globo, estou confirmando aqui. Ele que lute. Eu quero ir pra lá pra debater com ele, estou chamando o Lula pro debate: Lula, eu quero você no debate da Globo. Vem debater comigo porque eu vou esfregar a verdade na sua cara”, afirmou durante uma agenda de campanha em Goiânia, neste domingo.

Sem apresentar provas, o candidato também afirmou que “gente de dentro” da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) articulou a disseminação da fake news sobre a Nossa Senhora Aparecida.

“A maior fake news da campanha foi essa sobre Nossa Senhora Aparecida, algo que nunca, não existia esse movimento para tirar ela de ser padroeira do Brasil. Jamais existiu. Não tem projeto. Não tem nada. E o PT, eu sei hoje, já estava há alguns dias tentando levantar essa fake news, conseguiu com a ajuda de gente dentro da CNBB”.

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Candidato faltou a debates

Flávio faltou a debates anteriores, sob o discurso de que só o interessava debater e polarizar com o petista.

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Havia o temor de que o filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) se tornasse alvo dos demais adversários, na ausência de Lula.

Caso Lula vá ao programa, a interpretação da campanha de Flávio muda por outro motivo: como Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) se identificam como nomes de centro ou direita, o alvo passaria a ser Lula, o que deixaria Flávio mais confortável por ter linhas auxiliares de ataque ao petista.

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