A curiosa nomeação de um oficial da Abin para assessor do BNDES

Desde abril, um oficial da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) está lotado como assessor direto do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. A nomeação foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, a quem a Abin está subordinada. Até o final do ano passado, a agência era subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência.

Segundo nota enviada pela equipe de Mercadante, a nomeação se deve à experiência do oficial de inteligência. “O servidor em questão é de carreira da Abin há quase 20 anos. Atuou em diversas áreas dentro da agência e possui ampla experiência em inteligência internacional”, diz o banco. “No BNDES, ajudará no aprimoramento dos protocolos de segurança, especialmente na segurança de sistemas”, conclui.

A assessoria de Mercadante garante que não houve interferência da Casa Civil na nomeação do agente da Abin. O BNDES é um banco com histórico de problemas em gestões petistas. Nos dois primeiros mandatos de Lula, a instituição fez empréstimos para projetos de infraestrutura em países como Cuba, Venezuela e Moçambique — que resultaram em calotes bilionários. O banco também esteve nos epicentros das “pedaladas fiscais” na gestão Dilma Rousseff e do escândalo dos financiamentos às empresas amigas do governo do PT.

