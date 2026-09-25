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Política

A contradição de João Campos sobre as bets e a proibição de Lula

Presidente do PSB reduziu imposto sobre apostas virtuais no Recife quando foi prefeito da cidade

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 17h58 | Atualizado em 25 set 2026, 19h57
João Campos e Lula durante comício conjunto no Recife
João Campos e Lula durante comício conjunto no Recife (Rodolfo Loepert/Divulgação)
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A contradição de João Campos sobre as bets e a proibição de Lula Priorizar nos meus resultados Google

O ex-prefeito de Recife e candidato ao governo do Estado de Pernambuco, João Campos (PSB), esteve ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante comício feito na cidade na manhã desta sexta-feira, 25, e acabou entrando em contradição ao aplaudir a decisão do petista de proibir o funcionamento das empresas de apostas virtuais, as chamadas bets, no Brasil.

Em diversos momentos, o socialista não só aplaudiu o presidente, mas também levantou um cartaz que pedia “o fim das bets” em território nacional.

O problema, no entanto, é que, enquanto foi prefeito de Recife, Campos reduziu de 5% para 2% a alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) para serviços de jogos, loterias e sorteios na cidade, favorecendo suas atuações por lá.

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Na época, a decisão de João Campos gerou um forte debate na capital pernambucana e, em seguida, uma série de críticas, já que a cidade passou a ficar fortemente marcada pela presença de propagandas de bets, seja nos estádios de futebol ou nas grandes festas culturais, como o Carnaval.

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A situação é usada pela atual governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), que é a maior adversária de Campos na disputa eleitoral estadual deste ano. Ela apoia o fim das bets no país e tem criticado o socialista por sua legislação, sancionada em abril de 2025.

Em um vídeo publicado nas redes sociais na noite de ontem, a mandatária disse que achava significativo que Lula estivesse em Recife pela manhã no mesmo dia em que, à noite, vai assinar uma medida provisória (MP) para proibir as bets no Brasil.

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A decisão de Lula pela proibição reflete uma demanda da maioria da população do país. Segundo pesquisa AtlasIntel divulgada na última terça-feira, 22, quase 90% dos brasileiros acham que as bets levam a população a prejuízo financeiro. Ao todo, 75% são favoráveis à proibição das bets no Brasil, também de acordo com o levantamento. Ao mesmo tempo, a maioria dos entrevistados, 36% dizem que Lula é o maior responsável pela disseminação dessas empresas de apostas virtuais. Clique aqui para conferir os dados.

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