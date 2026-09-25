A contradição de João Campos sobre as bets e a proibição de Lula

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João Campos, ex-prefeito do Recife e candidato ao governo de PE, aplaudiu Lula pela proibição de bets, mas ele próprio reduziu o ISS para essas empresas na cidade. A contradição gera críticas e é explorada por Raquel Lyra, sua adversária. A medida de Lula reflete a demanda popular contra as apostas virtuais.

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O ex-prefeito de Recife e candidato ao governo do Estado de Pernambuco, João Campos (PSB), esteve ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante comício feito na cidade na manhã desta sexta-feira, 25, e acabou entrando em contradição ao aplaudir a decisão do petista de proibir o funcionamento das empresas de apostas virtuais, as chamadas bets, no Brasil.

Em diversos momentos, o socialista não só aplaudiu o presidente, mas também levantou um cartaz que pedia “o fim das bets” em território nacional.

O problema, no entanto, é que, enquanto foi prefeito de Recife, Campos reduziu de 5% para 2% a alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) para serviços de jogos, loterias e sorteios na cidade, favorecendo suas atuações por lá.

Na época, a decisão de João Campos gerou um forte debate na capital pernambucana e, em seguida, uma série de críticas, já que a cidade passou a ficar fortemente marcada pela presença de propagandas de bets, seja nos estádios de futebol ou nas grandes festas culturais, como o Carnaval.

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A situação é usada pela atual governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), que é a maior adversária de Campos na disputa eleitoral estadual deste ano. Ela apoia o fim das bets no país e tem criticado o socialista por sua legislação, sancionada em abril de 2025.

Em um vídeo publicado nas redes sociais na noite de ontem, a mandatária disse que achava significativo que Lula estivesse em Recife pela manhã no mesmo dia em que, à noite, vai assinar uma medida provisória (MP) para proibir as bets no Brasil.

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A decisão de Lula pela proibição reflete uma demanda da maioria da população do país. Segundo pesquisa AtlasIntel divulgada na última terça-feira, 22, quase 90% dos brasileiros acham que as bets levam a população a prejuízo financeiro. Ao todo, 75% são favoráveis à proibição das bets no Brasil, também de acordo com o levantamento. Ao mesmo tempo, a maioria dos entrevistados, 36% dizem que Lula é o maior responsável pela disseminação dessas empresas de apostas virtuais. Clique aqui para conferir os dados.

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