Lula x Bolsonaro: nova pesquisa mostra quem eleitor responsabiliza por disseminar as bets

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Pesquisa ouviu mais de 5 mil eleitores sobre as apostas online. O levantamento revela a percepção do público sobre quem mais disseminou as Bets no Brasil e se elas trazem mais prejuízos ou benefícios à população, com resultados majoritariamente negativos. Entenda os dados completos.

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Uma pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quarta-feira, 23, aponta que 36% da população responsabiliza o governo Lula IV como principal disseminador das bets no Brasil. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.015 eleitores de todo o país entre os dias 17 e 22 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Em segundo lugar, o governo Bolsonaro é responsabilizado por 25,4% dos entrevistados; e o Congresso Nacional por outros 16,5%. Confira os números abaixo.

Principal disseminador de bets

Governo Lula: 36,0%

Governo Bolsonaro: 25,4%

Congresso Nacional: 16,5%

STF: 0,7%

Nenhum: 6,4%

Não sei: 15,0%

Apesar dessa visão do eleitor, as bets foram autorizadas e legalizadas no Brasil no final do governo de Michel Temer, em 2018. A lei determinava um prazo de até quatro anos para a regulamentação das regras, o que não foi feito no período, apontando regras para essas empresas.

No entanto, essa regulamentação não foi feita no governo seguinte, de Jair Bolsonaro, inviabilizando que esse mercado fosse devidamente regulamentado ou fiscalizado, e, consequentemente, permitindo a expansão das plataformas no país.

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O governo Lula III foi responsável por sancionar a lei das bets, no final de 2023, que foi responsável por estruturar a taxação, as regras de operação e a regulamentação das empresas no setor, garantindo que elas paguem impostos devidos por suas atividades.

A pesquisa também mediu se as bets trazem mais benefícios ou prejuízos aos brasileiros, ao que os entrevistados responderam majoritariamente pela situação negativa.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Prejuízos ou benefícios

Somente prejuízos: 59,9%

Mais prejuízos: 28,6%

Ambos por igual: 5,7%

Somente benefícios: 0,7%

Mais benefícios: 0,2%

Não sei: 4,9%

Os entrevistados se mostraram ainda majoritariamente favoráveis a que essas empresas paguem mais impostos (84%), tenham publicidade limitada (79%) e que sejam proibidas no país (75%).

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Também foi apontado que os menores de 18 anos tem acesso facilitado a essas plataformas (66%); e que as bets não podem ser uma forma de complemento de renda (88%). Confira nos gráficos abaixo.

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04739/2026.