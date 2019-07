Qual o futuro da Operação Lava Jato? Os diálogos vazados pelo site The Intercept envolvendo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, parecem de fato serem verdadeiros e mostram que Moro funcionava como uma espécie de coordenador das investigações.

Mas essas revelações significam que os processos serão anulados? Improvável. Lula pode até conseguir a prisão domiciliar nos próximos meses, mas isso tem a ver com o tempo que ele já cumpriu no regime fechado em Curitiba. Os vazamentos não alteram a situação do ex-presidente.

O grande problema é que a Lava Jato perdeu a aura de independência. As pessoas seguem sem paciência com a corrupção, mas elas vão exigir da Lava Jato que prove que está investigando sem uma agenda oculta.

O jornalista Thomas Traumann analisa o cenário neste episódio do podcast Traumann Traduz: