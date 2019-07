A crise interna do PSDB

O prefeito de São Paulo Bruno Covas fez um ultimato ao PSDB: ou o partido expulsa o deputado federal Aécio Neves ou ele sai do partido.

Mas por que o prefeito de capital paulista está tão preocupado com o parlamentar mineiro? Aécio é como um cadáver dentro do partido graças as denúncias contra ele, mostrando que o PSDB tem um discurso quando um adversário está sendo acusado, e outro quando é alguém da turma dele. Covas sabe que o eleitor não aceita mais este tipo de coisa. E não quer ser julgado por algo que outro político fez.

