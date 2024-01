Zagallo foi um dos grandes frasistas do futebol brasileiro

Menosprezo à Holanda em 1974, vida sexual, comemorações após o título mundial de 1994. Tudo foi motivo para Mário Jorge Lobo Zagallo soltar algumas de suas frases antológicas. Lembrar do ex-jogador e técnico é recordar coisas como “Vocês vão ter que me engolir” ou “Aí, sim, fomos surpreendidos novamente”. Veja também outras declarações que marcaram a história de um dos maiores nomes do futebol brasileiro.

“A Holanda é muito tico-tico no fubá, que nem o América dos anos 50”

Essa é uma frase da qual Zagallo se arrependeu, durante a Copa do Mundo de 1974, na Alemanha. O Brasil, comandado por ele, enfrentaria a sensação da competição, o carrossel holandês “Aí, sim, fomos surpreendidos novamente”

O Brasil enfrentou a Holanda na Copa de 1974 e levou 2 a 0, na segunda fase do Mundial da Alemanha. Zagallo, que havia menosprezado o “carrossel holandês” pouco antes do jogo, teve de se render.



“As pessoas me chamam de idiota, retranqueiro e estúpido, mas fico só ouvindo e ganhando títulos”

Desabafo pouco antes da conquista do tetra em 1994. Ele era, então, coordenador-técnico do titular Carlos Alberto Parreira.



“Ganhei pela primeira vez em 58. Cinco mais oito é igual a treze. Vou ganhar em 94”

Momentos antes da final contra a Itália na Copa 1994, nos Estados Unidos.



“Vocês vão ter que me engolir!”

Zagallo recebia muitas críticas como técnico da seleção antes da Copa de 1998 e não costumava aceitá-las. Em junho de 1997, o Brasil conquistou a Copa América, na Bolívia, ao vencer a seleção da casa por 3 a 1. Abriram os microfones e ele disparou contra os “adversários” a frase que se tornou um clássico.



“Sou a favor do sexo antes, depois e até durante o jogo”

Na Copa de 1998, Zagallo, técnico do Brasil naquele mundial, se posicionou contra a proibição da presença das mulheres dos jogadores na concentração da seleção na França.



“Não gostaria que os torcedores me chamassem de cavalo. De burro não ligo, porque o burro é inteligente”

No ano de 2001, o Flamengo sofria com um time que tinha entre suas principais estrelas o meia Iranildo. A torcida, no entanto, direcionava seus xingamentos ao então técnico, Zagallo, que se defendeu com extremo bom humor.



“Disse para minha mulher que tinha me despedido como treinador, não como coordenador. Ela teve que me engolir”

Zagallo, cansado da profissão de treinador, havia se aposentado e vivia uma vida tranquila com a mulher Alcina (que morreu em 2012). Mas aí a CBF o chamou para ser coordenador técnico em 2003.



“Eles não acham o Saddam Hussein nem o Bin Laden. Acharam o Zagallo”

Em 2003, Zagallo teve problemas ao passar pelo aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos. O Brasil jogaria com o México dias depois. Ele quase foi barrado porque tinha um visto da Arábia Saudita em seu passaporte. Bin Laden (morto em 2011) e Saddam Hussein (enforcado em 2006) ainda estavam desaparecidos.



“Sexo nesta idade é normal. Tem o azulão…”

Pouco antes de completar 80 anos, em 2011, em entrevista à imprensa espanhola, Zagallo revelou que, graças a remédios para disfunção erétil, a idade não havia atrapalhado sua vida sexual.