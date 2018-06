A queda de Tite ao comemorar o gol de Philippe Coutinho que livrou o Brasil o empate contra a Costa Rica foi a imagem do jogo.

Eram 45 minutos do segundo tempo quando o craque marcou seu segundo gol nessa Copa, que precedeu a estreia de Neymar no Placar. Ao correr na lateral do campo no estádio de São Petersburgo, o treinador acabou tropeçando e caindo em uma cambalhota.

M DE MULHER: foi sofrido, foi. Os melhores memes do jogo

Na internet, foi o assunto (e a matéria-prima perfeita para os memes, gifs e piadas do dia).

a certeza que temos nessa copa é que Tite cai melhor que o Neymar pic.twitter.com/WJjayXcy9z — Hannah Baker (@FrasesHannahB) June 22, 2018

Tite caindo melhor cena do jogo KKKKKKK — bibia (@biazinhaoaz) June 22, 2018

Os brasileiros ta só o Tite kkkkkkkkkkkkkk https://t.co/i7TbD0cCYs — WL🤙🏽 (@WallacSanttos) June 22, 2018

Tite caiu e levantou mas rápido que Neymar pic.twitter.com/oACSl0j0Pk — Nasser Rodrigues (@nasseroficial) June 22, 2018