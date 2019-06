Copa América: em dia de greve geral, como chegar ao Morumbi

O seleção brasileira abre a disputa da 46ª edição da Copa América na noite desta sexta-feira, 14, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida contra a Bolívia, às 21h30, acontece em um dia marcado pela greve geral contra a reforma da Previdência, que paralisa parcialmente o transporte público em diversas cidades do país.

Os transportes que levam os torcedores ao estádio, porém, não foram paralisados com a greve. A linha 4 do metrô é privatizada e funciona normalmente neste sexta. A estação São Paulo-Morumbi, que faz parte desta linha, é a mais próxima do estádio. Além disso, os ônibus municipais funcionam normalmente na cidade.

Confira aqui a situação das outras linhas do metrô de São Paulo.

Por causa da greve geral, os organizadores pedem que os torcedores cheguem cedo ao Morumbi. Os portões do estádio do São Paulo serão abertos a partir das 17h30, quatro horas antes do início da partida da seleção brasileira contra a Bolívia. Os ingressos estão esgotados e são esperadas mais de 67.000 pessoas.

Para quem não for ao Morumbi, é possível acompanhar a seleção brasileira pela TV aberta, com transmissão da Rede Globo, e pela TV fechada, com transmissão do SporTV.