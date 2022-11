Roberto Kalil Filho, médico do presidente eleito: “Lula está muito bem”

No início da tarde do domingo 20, o cardiologista Roberto Kalil Filho fez um lanche rápido em um dos restaurantes do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, depois de ter passado a manhã em visitas a pacientes lá internados. Horas depois, receberia no mesmo hospital o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para submetê-lo à extração de uma lesão benigna na garganta detectada dias antes, em um check-up. Kalil é médico de Lula há 31 anos, tempo suficiente para terem se tornado amigos. Agora, para o terceiro mandato do presidente eleito, o especialista foi convidado para integrar um comitê de médicos que tem como meta apresentar propostas para melhorar o sistema de saúde no país. Kalil se diz otimista. “Lula está pronto”, garantiu, tecendo elogios ao apoio que ele recebe da mulher, Rosângela Lula da Silva, a Janja, nesta entrevista concedida a VEJA em seu consultório no Sírio, pouco antes de atender o presidente eleito. No dia seguinte, voltou a conversar com a reportagem para contar como a intervenção havia transcorrido e afastou os boatos de que o câncer havia retornado.

Correu tudo bem com o procedimento na garganta de Lula? Sim. Foi rápido e um sucesso. A lesão não está mais lá. Era algo benigno e a extração mostrou ausência de qualquer malignidade.

Ele precisará fazer repouso ou tomar algum cuidado adicional? Vai ter de respeitar apenas um repouso de voz durante alguns dias. Nada além disso.

E a rouquidão persistente que apresenta? O presidente a manifesta faz tempo, mas não há problema algum. É preciso lembrar também que, durante a campanha, forçou a voz, falando muito.

Como está a saúde em geral do presidente eleito? Lula está muito bem. Ele fez uma avaliação clínica completa envolvendo a parte cardiológica, urológica, tudo. Está ótimo. E faz ginástica. A disposição dele é invejável. Também há boas notícias em relação ao tumor que teve na laringe (em 2011, passou por três ciclos de quimioterapia). Avalio que a chance de voltar é muito baixa.

A que o senhor atribui a vitalidade física de Lula? Ele se cuida. Além disso, tem a Janja. Ela é sua grande companheira. É seu estímulo, porto seguro e felicidade. Está sempre do lado dele. No procedimento de domingo, por exemplo, Janja não saiu de perto. Acompanhou tudo, passou a noite no hospital. Nós brincamos que, quando auscultamos o coração dele, o som que ouvimos é “Janja, Janja”.

Então, do ponto de vista físico e mental ele está pronto para encarar quatro anos à frente da Presidência da República? Sim. Lula tem saúde e a Janja do seu lado. Essa combinação será muito importante para ajudá-lo nos próximos anos.

Foi o próprio presidente que o convidou para fazer parte do comitê para assessorar a equipe de transição na área da saúde? Não. Foi o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Ele não fez nenhum pedido especial. E nós, médicos, sabemos que podemos ajudar muito.

Quais as propostas que levarão aos responsáveis pela transição nesse campo? Primeiro, iremos fazer um diagnóstico do que consideramos importante. Em seguida, vamos propor iniciativas para a saúde do país. O grupo é formado por médicos experientes e que conhecem bem as áreas públicas e privadas de atendimento. Eu mesmo trabalho há 35 anos no sistema público.

Já começaram o levantamento? Fizemos duas reuniões na última semana e enviaremos as primeiras propostas até o começo de dezembro ao relator, o ex-ministro José Gomes Temporão. Neste momento, estamos definindo prioridades. Sabemos que não adianta fazer mil propostas para melhorias mirabolantes porque aí nenhuma vai dar certo. Por isso, nossa meta é selecionar três pontos que consideramos mais relevantes e viáveis. Já definimos que o primeiro é a saúde digital.

Por quê? É um tema fundamental hoje. E não falamos apenas da telemedicina, mas de várias opções que tornam ensino, diagnósticos e tratamentos mais acessíveis. Os resultados são ótimos. Vamos investir em propostas factíveis e sem muito custo.

De que maneira investir em saúde digital ajudará o Sistema Único de Saúde (SUS)? Ajuda demais. Veja o exemplo da telemedicina, um sucesso na pandemia, auxiliando na transmissão de orientações, diagnósticos e tratamentos, inclusive em unidades de terapia intensiva (UTIs). No Instituto do Coração, além de cursos de treinamento e capacitação de equipes médicas, houve a coordenação de um programa de teleconsultoria em unidades de tratamento intensivo no estado de São Paulo do qual participaram 37 UTIs de hospitais da rede pública, entre maio de 2020 e novembro de 2021, período crítico da pandemia.

É comum ouvir a crítica de que o que falta à saúde pública não é dinheiro, é boa gestão. O senhor concorda? Não há dinheiro. Os recursos destinados ao SUS são muito reduzidos. Quando o sistema foi criado, em 1988, já nasceu subfinanciado. A verba que deveria servir para mantê-lo funcionando viria do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (órgão que atendia os trabalhadores que contribuíam com o sistema). Mas nunca chegou.

Como resolver o problema do subfinanciamento? Nós vamos ter de trabalhar com a noção de que não haverá muito mais recursos do que os existentes. Mas a questão, no longo prazo, é: o SUS precisa ser remodelado e fortalecido. A pandemia deixou claro a importância desse sistema. Milhões de pessoas foram salvas por causa do SUS. Os profissionais de saúde foram heróis e não podem ser esquecidos.

O senador Humberto Costa (PT), que participa da transição, citou a possibilidade de reativar o programa Mais Médicos, porém com profissionais brasileiros em vez de cubanos. O que o senhor acha? Concordo. Há pesquisas mostrando que o maior desejo dos mais carentes é ter um médico que o atenda. Contudo, é preciso fazer a alocação de profissionais em locais onde existam recursos com os quais trabalhar. Nesse ponto, o suporte da saúde digital pode ser de grande ajuda. A construção de um plano de carreira é outro estímulo. Com isso, talvez se consiga manter um médico em regiões mais distantes e carentes.

Qual sua expectativa para o próximo governo? Sou otimista. Na área da saúde, sei que posso ajudar e, pela proximidade que tenho com o presidente, disponho de meios para ser mais ativo. Sou experiente e tenho a obrigação de dar sugestões, cobrar, sempre no bom sentido.

O senhor aceitaria ser ministro? Não. Meu perfil é o de ajudar. Quero auxiliar quem for escolhido.

Qual seria o melhor perfil para um ministro da Saúde? Isso cabe ao presidente decidir. Mas a classe médica tem de colaborar. A pandemia foi um bom exemplo de que, quando há união, as coisas funcionam. Houve a cooperação das associações e sociedades médicas, da imprensa, dos governos estaduais, e não podemos perder isso. O novo ministro tem de ouvir todas as vozes. Não se espera que fique ilhado no prédio do ministério.

Qual o balanço que o senhor faz da condução do combate à pandemia? Ela mostrou a fragilidade dos sistemas de saúde do mundo. Ninguém estava preparado, nem a Organização Mundial da Saúde. Aconteceu uma catástrofe. Agora, é preciso tirar lições e aprender.

Quais os ensinamentos mais importantes que podem ser tirados da crise sanitária? A lição de maior impacto foi a união das pessoas. Além disso, a pandemia também trouxe conquistas importantes, como o tempo recorde para a aprovação de medicamentos e vacinas. Isso tem de ser estimulado e deve continuar. Ela evidenciou ainda a importância da vacinação. Infelizmente, somente 60% dos vacinados tomaram dose de reforço. É função da mídia, dos governos, de todos, estimular as pessoas a se vacinarem, e não só contra a Covid-19.

Estamos preparados para uma nova pandemia? De jeito nenhum. Um exemplo claro: a varíola dos macacos. Deu-se à doença o nome da varíola dos macacos, mas ela não é do macaco (o vírus é transmitido por roedores). Aí a OMS quis mudar a denominação e já começou a confusão. E estamos falando de uma doença que existe há décadas. O caso é um espelho do despreparo geral.

O senhor teve Covid-19 logo no início da pandemia. Como foi? Quase morri. Depois do terceiro dia internado, não aguentava mais. Tinha dores horríveis no corpo todo. Liguei para o meu médico, o David Uip (infectologista, atual secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo e amigo de longa data de Kalil). Eram 3 horas da manhã. Disse a ele: “David, quero morrer”. Ele ficou muito bravo. Respondeu: “Ótimo. E você quer morrer em quantos minutos?”. Eu disse: “Rápido”.

Como o doutor Uip resolveu isso? Ele me disse: “Ótimo, é o tempo de eu chegar aí no hospital e te jogar pela janela. E então você não me enche mais”. No dia seguinte, ele não apareceu no meu quarto para a visita diária. Em vez disso, mandou o assistente. Perguntei se o David não iria me ver. A resposta do assistente foi: “Se o doutor Uip vier te ver, ele te mata, porque está revoltado com seu discursinho da madrugada”. Quando tive alta e já tinha voltado para casa, comecei a sentir medo e liguei para ele, pedindo para ser internado de novo. Ele disse que não atenderia mais meus telefonemas. Mas, falando sério, foi horrível. Nunca havia passado por uma situação como aquela.

A experiência mudou algo na sua atitude em relação aos pacientes? Nada. Sempre estive muito perto de todos eles. E não mudei nada na minha vida também. Continuo o mesmo ranzinza de sempre.

O senhor acompanhou centenas de pacientes. Como classifica esse período? Sofro quando perco um paciente. Naquela época, perdia três, quatro por dia. Foi a época mais dramática da minha carreira.

Publicado em VEJA de 30 de novembro de 2022, edição nº 2817