Zelensky vai aos EUA em primeira viagem ao exterior desde início da guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que está a caminho de Washington, onde se encontrará com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta quarta-feira, 21.

Esta é sua primeira viagem ao exterior desde a invasão da Rússia à Ucrânia, em fevereiro. Assim, é improvável que detalhes sobre como e quando ele viajou sejam divulgados, dados os riscos de segurança envolvidos. A visita foi mantida em segredo até o último segundo: a confirmação oficial chegou apenas horas antes do início da jornada.

A Casa Branca confirmou que vai fornecer uma coleção de mísseis Patriot a Kiev, aumentando significativamente a capacidade de defesa aérea do país.

“A caminho dos Estados Unidos para fortalecer a resiliência e as capacidades de defesa da Ucrânia”, escreveu Zelensky no Twitter. Ele também disse que faria um discurso no Congresso e realizaria uma série de reuniões.

Washington têm sido o aliado mais importante da Ucrânia na guerra, que direcionou um total de US$ 50 bilhões (R$ 260 bilhões) em pacotes de assistência humanitária, financeira e de segurança – muito mais do que qualquer outro país.

Zelensky mantém conversas por telefone regulares com líderes ocidentais desde o início da guerra. Mas, ao recebê-lo na Casa Branca, o presidente Biden sinalizará que Washington está empenhado em apoiar o país “pelo tempo que for necessário”, como tem dito repetidamente.

A Rússia disse que a visita levaria a um “agravamento do conflito”.

“Isso não é um bom presságio para a Ucrânia”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Em seu briefing antes da visita de Zelensky, a Casa Branca confirmou um novo pacote de quase US$ 2 bilhões (R$ 10,4 bilhões) em assistência de segurança para a Ucrânia. Isso inclui os mísseis Patriot, um sofisticado sistema de defesa aérea que ajudarão a Ucrânia a proteger suas cidades ataques da Rússia contra sua infraestrutura energética. A estratégia do Kremlin deixou milhões de ucranianos sem eletricidade e aquecimento, enquanto as temperaturas despencam abaixo de zero devido à chegada do inverno.

No entanto, é improvável que Zelensky receba as armas de longo alcance que está pedindo para atingir alvos russos longe das linhas de frente – e poderiam ser usadas para atingir território da Federação Russa.

Em seu discurso ao Congresso nesta quarta-feira, o líder ucraniano deve falar dos ataques à infraestrutura para pedir mais armas. Lá, ele encontrará alguns republicanos que expressaram críticas sobre o nível de apoio dos Estados Unidos, já que o Congresso considera aprovar mais uma série de pacotes, totalizando outros US$ 50 bilhões.

A visita a Washington ocorre um dia depois que Zelensky, vestido com uniforme de combate, esteve em Bakhmut, uma cidade da linha de frente no leste da Ucrânia que foi palco de algumas das batalhas mais intensas da guerra. Ele se reuniu com soldados e distribuiu prêmios de honra, em uma demonstração tanto de desafio à Rússia quanto de apoio às forças ucranianas.

Os soldados deram a Zelensky uma bandeira ucraniana com seus nomes assinados e pediram que ele a entregasse ao presidente Biden e ao Congresso dos Estados Unidos.