Rússia alerta para ‘consequências’ se mísseis dos EUA forem para a Ucrânia

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia voltou a alertar nesta quinta-feira, 15, que o país irá enxergar como um “mais um movimento provocativo dos Estados Unidos” a doação de sistemas de defesa aérea para a Ucrânia, o que pode levar a uma resposta de Moscou.

De acordo com a porta-voz do órgão, Maria Zakharova, os americanos se tornaram efetivamente uma parte da guerra após relatos de que o Pentágono iria fornecer a Kiev os sistemas Patriot para ajudar a repelir bombardeios russos.

+ Por que a Rússia se preocupa com novo sistema de armas dos EUA na Ucrânia

“Quantidades crescentes de assistência militar dos Estados Unidos, incluindo a transferência de tais armas sofisticadas, significariam um envolvimento ainda mais amplo do pessoal militar nas hostilidades e poderiam acarretar possíveis consequências”, acrescentou Zakharova em comunicado, sem especificar a quais consequências se refere.

Na última terça-feira, 13, autoridades de Washington disseram que o governo estava prestes a enviar uma bateria do sistema de defesa aérea mais sofisticado do mundo, finalmente concordando com o apelo de Kiev por armas capazes de frear os constantes ataques à infraestrutura do país. Um anúncio oficial é esperado ainda nesta semana.

Operar o Patriot, no entanto, é uma tarefa que requer treinamento e o uso de até 90 soldados, motivo pelo qual o governo americano tem sido relutante, já que a confirmação da presença de seus soldados em território ucraniano pode configurar um envolvimento direto na guerra. Além disso, o sistema pode atingir alvos muito mais distantes, o que significa que o Exército ucraniano poderia utilizá-lo para realizar ataques em território.

Nesta semana, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já havia dito que iria tratar o novo armamento como alvo militar legítimo, deixando claro que Moscou tentaria destruí-los mesmo com a eventual presença de soldados americanos na.

Continua após a publicidade

+ Rússia instala míssil intercontinental nuclear nos arredores de Moscou

Por conta disso, o governo ucraniano tem adotado uma postura de cautela em relação ao assunto. Na quarta-feira 14, vice-ministra de Defesa do país, Hanna Maliar, se esquivou da pergunta e disse que apenas o presidente, Volodymyr Zelensky, ou o ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, podem fazer qualquer anúncio oficial a respeito do assunto.

Os líderes da Casa Branca e do Pentágono defendem há tempos a ideia de fornecer um sistema de defesa aérea mais sofisticado para auxiliar a Ucrânia. Com a iminente chegada do inverno e a intensificação dos bombardeios, a questão adquiriu caráter de urgência.

Enquanto isso, as empresas de energia ucranianas continuam a anunciar a necessidade de realizar racionamento para impedir um colapso geral da infraestrutura energética, à medida que é esperado que a temperatura caia ainda mais já na próxima semana.

De acordo com o vice-chefe do gabinete do presidente ucraniano, a cidade de Kherson ficou completamente sem energia após o último bombardeio e que duas pessoas morreram nos ataques. Ao todo, sete ucranianos morreram e 19 ficaram feridos em todo o país nos últimos dois dias.

+ Rússia diz que cessar-fogo de Natal ‘não está na agenda’

Em Donetsk, uma das regiões separatistas no leste da Ucrânia, autoridades apoiadas pelo Kremlin disseram que a Rússia assumiu o controle de 80% da cidade de Marinka, vista pelos ucranianos como essencial para retomar a região.

Segundo o prefeito instalado por Moscou em Marinka, Aleksei Kulemzin, a área foi atingida pelo ataque mais massivo desde que passou a ser controlada pelos separatistas, em 2014. Ao todo, 40 mísseis atingiram a região, incluindo prédios residenciais, hospitais e um campus universitário.