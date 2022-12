Rússia diz que cessar-fogo de Natal ‘não está na agenda’

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta quarta-feira, 14, que a Rússia não recebeu nenhuma proposta sobre um “cessar-fogo de Natal” na Ucrânia, acrescentando que o assunto “não está na agenda”.

No início desta semana, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu aos líderes do Grupo dos Sete (G7) para apoiarem uma solução de paz que começaria com a retirada dos soldados russos de território ucraniano a partir deste Natal. No entanto, Peskov negou ter recebido qualquer mensagem.

“Essas ofertas não foram recebidas de ninguém. Este tema não está na agenda”, disse.

Peskov insistiu que Kiev precisava aceitar novas “realidades” territoriais, que incluem a anexação de quatro regiões ucranianas pela Rússia como seus “novos súditos” – anexações que a maioria dos países membros das Nações Unidas condenou como ilegais perante o direito internacionais.

Na terça-feira 13, ele afirmou que não a Rússia não vai retirar seus soldados do território ucraniano até o final do ano “sob nenhuma circunstância”.