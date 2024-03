Zelensky diz que Putin “simula outra eleição” e pede punição ao ditador

O presidente da Ucrânia, Vododimir Zelensky, acusou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de se manter no poder por meio de um processo fraudulento. “O ditador russo está simulando outra eleição”, disse Zelensky, conforme vídeo divulgado em sua página nas redes sociais.

Putin foi eleito pela quinta vez na Rússia e segue no poder até 2030, podendo se tornar o líder mais longevo da história, ultrapassando o mandato de Stalin. Os primeiros resultados mostraram que a vitória de Putin se deu com 88% dos votos, numa disputa em que não houve participação de nenhum líder de renome da oposição.

Zelensky fez uma referência à decisão do Tribual Penal Internacional, que emitiu mandado de prisão de Putin por crimes de guerra, incluindo deportação ilegal de crianças ucranianas para a Rússia. “Esta figura deve acabar encarcerada em Haia”, disse Zelensky.

A Rússia invadiu o território da Ucrânia em fevereiro de 2022, bombardeando várias cidades do país, matando civis e destruindo grane parte da infraestrutura do país de Zelensky. Além da destruição do país, soldados russos são acusados de estupros em massa de mulheres ucranianas.

Continua após a publicidade

Zelensky acusou Putin de tentar governar infinitamente, sem oposição. “Todos no mundo entendem que esta pessoa, como muitas outras ao longo da história, ficou doente com o poder e não irá parar diatne de nada para governar para sempre. Não há mal que ele não faria para manter seu poder pessoal”, disse o líder ucraniano.

O líder ucraniano chamou a atenção de toda as nações sobre a nova ‘eleição’ de Putin. “Ninguém no mundo estaria protegido disso”, afirmou Zelensky. “Tudo o que a Rússia faz nos territórios ocupados da Ucrânia é crime. Deveria haver uma resposta justa a tudo o que os assassinos russos fizeram nesta guerra para garantir o governo eterno de Putin”.

Para Zelensky, somente a hipótese de responsabilização pelos crimes pode assustar figuras como Putin. “Esta imitação de ‘eleições’ não tem legitimidade e não poder ter legitimidade. Esta pessoa deve acabar no cais de Haia. É isso que devemos garantir. Qualquer pessoa no mundo que valorize a vida e a decência”.