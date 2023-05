Xangai registra maior temperatura em mais de 100 anos

A cidade de Xangai, na China, registrou sua temperatura mais alta para o mês de maio em mais de 100 anos nesta segunda-feira, 29, atingindo um recorde de 36,1°C.

O marco anterior era de 35,7°C e foi registrado em 1876. Depois disso, ele só foi alcançado outras três vezes: em 1903, 1915 e 2018.

De acordo com o Departamento Meteorológico de Xangai, a onda de calor recorde foi registrada no distrito de Xuhui. A agência emitiu seu primeiro alerta de alta temperatura do ano, já que as temperaturas na cidade ultrapassaram 35°C por três dias consecutivos.

O nível de alerta atual para Xangai é amarelo, o mais baixo dos três graus de risco. Um alerta laranja entra em vigor se a temperatura máxima subir acima de 37°C dentro de 24 horas, e o vermelho significa que as temperaturas devem atingir mais de 40°C.

Em 2022, Xangai registrou 50 dias de temperaturas acima de 35°C. Em julho do ano passado, uma onda de calor varreu a China, obrigando moradores a recorrer a abrigos antiaéreos e fontes públicas para se refrescar.

Outras partes da Ásia também registraram uma série de altas temperaturas recordes. No início deste mês, a onda de calor foi registrada no Vietnã, no Laos e na capital da Tailândia.

Cientistas alertam repetidamente que as ondas de calor devem piorar à medida que os impactos da crise climática se intensificam.

De acordo com o chefe do departamento de previsão e monitoramento marinho do Ministério de Recursos Naturais da China, Wang Hua, a temperatura das águas costeiras da China aumentou significativamente no mês passado, devido ao aquecimento global. O nível do mar também está subindo a um ritmo mais acelerado.

Nas últimas quatro décadas, o aumento do nível do mar ao longo da costa chinesa causou efeitos de longo prazo, incluindo a erosão dos ecossistemas costeiros e a perda de planícies de maré. Isso também afetou o abastecimento de água subterrânea e aumentou os danos causados por tempestades, inundações e intrusão de marés salgadas.