Vladimir Putin chama ataque em Moscou de “ato terrorista selvagem”

Em um pronunciamento divulgado neste sábado, 23, o presidente russo Vladimir Putin prometeu retaliação severa ao que chamou de um “ataque terrorista horrível e selvagem” em Moscou, declarou 24 de março como um dia de luto nacional e afirmou que a segurança anti-terrorismo foi reforçada em todo o país.

Moscou afirma ter encontrado e detido onze pessoas, incluindo todos os quatro atiradores envolvidos diretamente no ataque. Putin acusou a Ucrânia de abrir espaço para que os suspeitos pudessem escapar. “Eles tentaram escapar e estavam se dirigindo para a Ucrânia, onde, segundo informações preliminares, uma janela foi preparada para eles do lado ucraniano para cruzar a fronteira estadual”, disse em pronunciamento. Kiev negou categoricamente qualquer papel no ataque.

“A Ucrânia não tem a menor conexão com este incidente,” escreveu Mykhailo Podolyak, assessor do chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia, na rede social X. “Ucrânia está em uma guerra em grande escala com a #Rússia e resolverá o problema da agressão da Rússia (agressão, aliás, com um componente terrorista deliberado) no campo de batalha. As versões dos serviços especiais russos sobre a Ucrânia são absolutamente insustentáveis e absurdas”.