Violento incêndio florestal em Cuba avança para áreas mais populosas

Incêndios que afetam a região leste de Cuba há mais de uma semana agora avançam para áreas mais populosas do país, relatou a agência de notícias Reuters nesta terça-feira, 28.

O fogo começou na área de Pinares de Mayari, próximo ao Parque Nacional Mensura-Piloto, no dia 18 de fevereiro, e se espalhou para a província de Santiago. Ao longo do caminho, o incêndio queimou mais de 2 mil hectares de floresta, incluindo plantações de café.

Os bombeiros enfrentam dificuldades por conta de condições adversas e dificuldade de acessar certas áreas. Ernesto Santiesteban, líder local do Partido Comunista, afirmou na TV estatal que o fogo está se espalhando por “uma ampla área, não apenas um ponto focal”.

Cerca de 600 pessoas nas cidades de Vivero, Pueblo Nuevo e Mensura foram retiradas de suas casas e novas ordens podem ser implementadas dependendo da progressão do incêndio. Linhas de energia na região também podem ser desligadas para ajudar nos esforços dos bombeiros.

Estradas na região também podem ter o tráfego interrompido para a segurança dos motoristas, já que a fumaça pode causar baixa visibilidade e quedas de cinzas podem contribuir para atrasos e congestionamentos na região.

Nas redes sociais, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou que os moradores estão a salvo da fumaça e das chamas. Díaz-Canel também disse que a região do incêndio, assim como todo o país, está passando por uma forte seca. Em uma publicação recente, o presidente agradeceu os esforços dos bombeiros envolvidos na operação.

Es grande el coraje y el sacrificio de bomberos, guardabosques y pobladores que enfrentan en Pinares de Mayarí el fuego devorador de los bellos y valiosos bosques de la región oriental. Nuestro más grande reconocimiento a su heroica pelea por la naturaleza de #Cuba. pic.twitter.com/d5E6Z1LEr1 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 27, 2023

Em janeiro, Cuba registrou dezenas de incêndios e as autoridades locais afirmaram que o número é acima da média para esse período do ano. Entre as áreas mais afetadas estão Pinar del Río e Artemisa, no oeste de Cuba, e Camaguey e Holguín, no centro-leste.