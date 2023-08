Vídeo: Terremoto de magnitude 6.3 atinge Bogotá, na Colômbia

Um terremoto de magnitude 6.3 atingiu nesta quinta-feira, 17, a capital da Colômbia, Bogotá, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O primeiro tremor foi seguido por outros abalos nos minutos seguintes, responsáveis por sacudir casas, escritórios e restaurantes, levando a população a fugir, às pressas, para as ruas da cidade.

“Lamentamos profundamente o único incidente grave relatado: uma mulher se jogou do 10º andar de um prédio residencial em Madelena, aparentemente devido aos nervos. Estamos acompanhando aqueles que estavam com ela na casa com equipes médicas”, comunicou a prefeita de Bogotá, Claudia López.

Menor que a anterior, a segunda incidência chegou a 5.6 de magnitude, enquanto a terceira marcou 4.8, de acordo com o Serviço Geológico Colombiano. Os alarmes soaram por volta de meio-dia, horário local, enquanto milhares de pessoas saíam dos prédios. Ao todo, a capital reúne mais de 11 milhões de moradores. Os tremores também foram sentidos em cidades próximas como Medellín e Cali, enquanto Villavicencio registrou deslizamentos de terra.

“Lembre-se e aplique estas recomendações em caso de tremor: 1. Fuja pelas escadas. Não use elevadores. 2. Dirija-se ao ponto de encontro mais próximo estabelecido na próxima evacuação. 3. Comunique qualquer afetação ao 123. 4. Mantenha a calma e siga as instruções das autoridades. Tremores não são previsíveis”, orientou a prefeita da capital.

Até o momento, foram solicitadas 88 verificações de edifícios. Sem informar a quantidade, López disse que os locais já inspecionados não apresentaram problemas estruturais. O Congresso da Colômbia relatou danos à câmara dos representantes, na qual parte do gesso do teto despencou, mas nenhum dos parlamentares e funcionários ficou ferido, e recomendou que a cidade “mantenha a calma e siga as indicações das autoridades”.

“Foi forte e durou muito tempo”, relatou Adrian Alarcon, de 43 anos, que trabalha em um distrito da capital, à agência de notícias Reuters. “Isso me dá sensação de fragilidade. A vida muda em um segundo. Você não pode fazer nada, apenas correr pela sua vida.”

