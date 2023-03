Vídeo: Piso de templo desaba e deixa ao menos 12 mortos na Índia

Ao menos 12 pessoas morreram depois que o piso de um templo hindu desabou na cidade de Indore, no estado indiano de Madhya Pradesh, centro do país, nesta quinta-feira, 30. As vítimas eram devotas da divindade hindu Ram e, segundo relatos, o templo estaria lotado por conta do festival Ram Navami.

O acidente aconteceu depois que o piso que cobria um poço, uma fonte de água comunitária ladeada por uma escada, desabou durante celebrações do “havan”, um ritual com fogo.

Several trapped as floor of temple sinks: CM Shivraj Singh Chouhan monitors situation Hemender Sharma shares more details #ITVideo @PoojaShali pic.twitter.com/Bb5pyUbPab — IndiaToday (@IndiaToday) March 30, 2023

“Quando a laje cedeu, os devotos caíram na água e alguns se agarraram aos destroços pendurados e à malha de ferro para se salvar”, disse Pushkar Patel, testemunha ocular do acidente, ao Times of India. “Ouvimos um barulho alto e corremos para resgatar os devotos. Jogamos cordas e estávamos tentando salvá-los quando a polícia e funcionários do governo chegaram”.

Imagens de televisão mostraram equipes de emergência usando cordas e escadas para alcançar as pessoas presas no poço. Outros vídeos mostraram o chão desabado e as barras de aço mutiladas, e a polícia usando cordas para isolar a área. Nas redes sociais, imagens mostram o momento dos resgates.