Vídeo de drone mostra orcas caçando e matando tubarão branco

Atualizado em 6 out 2022, 17h54 - Publicado em 6 out 2022, 17h50

Cientistas confirmaram nesta semana que orcas caçam tubarões brancos, após a circulação de imagens feitas em Western Cape, na África do Sul. O vídeo publicado na segunda-feira, 3, mostra cinco mamíferos perseguindo um dos maiores predadores do mar e acredita-se que outros três tubarões também foram mortos durante a caçada.

“Esse comportamento nunca foi testemunhado em detalhes antes, e certamente nunca do cima”, disse Alison Towner, cientista especializada em tubarões ao jornal britânico The Guardian. Towner é uma das autoras do estudo publicado no periódico Ecology.

As orcas já são conhecidas por atacar outras espécies de tubarões, mas as evidências de ataques ao tubarão branco eram limitadas. Sabe-se que uma das baleias já havia atacado esta espécie antes, mas as outras quatro não.

Simon Elwen, especialista em mamíferos marinhos e coautor do estudo, disse: “As orcas são animais altamente inteligentes e sociais. Seus métodos de caça em grupo as tornam predadoras incrivelmente eficazes.”

Os tubarões desapareceram da área após o ataque, com apenas um grande branco visto nos 45 dias seguintes. Os autores dizem que isso confirma que os tubarões têm uma resposta de fuga, implicando consequências mais amplas à espécie.

Em casos observados anteriormente, os animais acabaram abandonando habitats importantes todas as vezes que ocorreram estes ataques. O ecossistema acaba sofrendo mudanças e o turismo relacionado aos tubarões também, afirma uma bióloga marinha dos Parques Nacionais da África do Sul, Alison Kock.

